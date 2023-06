Messerattacke in Breitenfelde: Angreifer verletzt Ehepaar lebensgefährlich

Von: Steffen Maas

Bei einer brutalen Messerattacke in Breitenfelde (Schleswig-Holstein) wurde ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Torsten Silz/dpa

In Breitenfelde wurde ein Ehepaar durch einen gezielten Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer wurde von Passanten überwältigt.

Breitenfelde – In Breitenfelde in Schleswig-Holstein ist es am Dienstagvormittag zu einer brutalen Messerattacke gekommen: Ein 52-Jähriger griff offenbar gezielt ein Ehepaar an und fügte Mann und Frau lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Passanten überwältigten den Angreifer, der seine Attacke auf einem öffentlichen Parkplatz in Breitenfelde im Herzogtum Lauenburg gestartet hatte, anscheinend mit improvisierten Waffen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Messerattacke in Breitenfelde in Schleswig-Holstein: 52-Jähriger sticht gezielt auf Ehepaar ein

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft ereignete sich der gezielte Angriff auf den 45-jährigen Ehemann und seine 37 Jahre alte Frau am Dienstagvormittag um 10 Uhr. Der 52-jährige Tatverdächtige attackierte in der 2000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein zunächst den Ehemann und fügte ihm mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu. Das 45-jährige Opfer aus Rendsburg rettete sich schutzsuchend in eine nahegelegene Tankstelle. Der Tatverdächtige folgte zunächst, ließ dann aber von dem Mann ab.

Offenbar eilte er dann zurück zum Parkplatz, in dessen Nähe er die 37-jährige Ehefrau aufspürte. Unweit des ersten Tatortes fügte er auch ihr lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zu diesem Zeitpunkt eilten bereits Passanten heran, die den Angreifer konfrontierten und „unter Zuhilfenahme von Baustellenmaterial“ überwältigten. Der 52-jährige Tatverdächtige, der dabei Verletzungen erlitt, konnte so bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden.

Rettungshubschrauber bringt Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Per Rettungshubschrauber wurden die beiden Opfer in umliegende Krankenhäuser geflogen. Auch der Tatverdächtige wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo er sich nun unter polizeilicher Bewachung befindet. Zeugen, Angehörige und Anwesende der brutalen Messerattacke wurden am Tatort von einem Seelsorger betreut.

Die Hintergründe des Tatgeschehens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Lübecker Mordkommission. Aktuell ist das Kommissariat 6 mit der Spurensicherung betraut.