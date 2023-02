Eine Frage der Zyklusphase – Wie die Leistungsfähigkeit im weiblichen Zyklus schwankt

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Der Menstruationszyklus bestimmt vieles im Leben – auch auf die Leistungsfähigkeit beim Sport haben die Hormone großen Einfluss. Sogar das Verletzungsrisiko für Frauen erhöht sich.

Bremen – In der vergangenen Zeit hört man es immer häufiger: Sportlerinnen, die offen über ihre verminderte Leistungsfähigkeit aufgrund ihres Menstruationszyklus sprechen. Zuletzt bekam der Fall der US-amerikanischen Skiläuferin Mikaela Shiffrin viel Aufmerksamkeit – und wohl auch einige Lacher –, weil ihr Monatszyklus dank eines Übersetzungsfehlers im österreichischen Fernsehen zu regelmäßigem, monatlichem Radfahren wurde. Aber was hier zunächst spaßig klingt, ist kein einfaches Thema für Sportlerinnen, gerade im Leistungsbereich. Denn ihr Erfolg bei Wettkämpfen und die Trainingsvorbereitung hängen stark davon ab, in welcher Phase des weiblichen Zyklus sich gerade befinden.

Erschöpfung, Müdigkeit, Krämpfe – der Menstruationszyklus hat einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit

In immer mehr Studien zeigt sich deutlich: Je nach Zeitpunkt und Hormonspiegel sind Frauen und menstruierende Personen mehr oder weniger leistungsfähig. Während der Menstruation selbst können sogar starke Erschöpfungszustände und Schmerzen auftreten, dazu kommen oft heftige Bauchkrämpfe. Diese Beschwerden dürften viele Sportlerinnen schon die eine oder andere Platzierung gekostet haben. Und auch Hobbysportlerinnen kämpfen mit Höhen und Tiefen innerhalb des Monatszyklus und sollten sich dessen bei der Planung ihres Trainings bewusst sein.

Auswirkung Zyklus auf Sport: Verletzungsrisiko ist zu bestimmten Phasen erhöht

Sogar das Verletzungsrisiko steigt zu bestimmten Zeiten im weiblichen Zyklus an. Umso wichtiger, dem Thema in Trainingsplänen und bei Wettkämpfen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Doch das Thema Periode ist im Sport oftmals noch ein Tabu, auch wenn immer mehr Athletinnen inzwischen darüber sprechen.

Man weiß zwar nach wie vor wenig über den Zusammenhang zwischen dem weiblichen Zyklus und der Leistungsfähigkeit und dem Effekt des Trainings in den jeweiligen Phasen, doch immer mehr Studien geben Hinweise, dass es einen Einfluss gibt. Passt man sein Training also an die Bedürfnisse des Körpers je nach Zyklusphase an, kann man auch im Hobbybereich davon profitieren und effektiver und verletzungsfreier trainieren.

Zyklus von Frau zu Frau verschieden: Nicht alle haben Beschwerden beim Sport

Das alles ist jedoch von Frau zu Frau verschieden, allgemeingültige Aussagen gibt es hier nicht. „Alles, was den weiblichen Zyklus betrifft, ist sehr individuell“, sagt auch Patrick Diel, Biochemiker und Endokrinologe an der Deutschen Sporthochschule Köln gegenüber Welt. In den ersten Tagen des Zyklus, also wenn die Blutung gerade eingesetzt hat, sind viele Frauen allerdings stark erschöpft, es fällt schwer, sich überhaupt zu etwas aufzuraffen. Das dürfte wohl den meisten bekannt vorkommen. Auch leistungsintensiver Sport fällt dann schwer. Sowohl Kraft als auch Ausdauer und Schnelligkeit seien demnach vermindert, wie Studien ergeben hätten.

Viele Profisportlerinnen kämpfen im Verlauf ihres Menstruationszyklus mit Motivationslöchern und Leistungseinbrüchen. Das gilt auch für Hobbysportlerinnen. © YAY Images/IMAGO

In einer Untersuchung an Fußballspielerinnen des sportwissenschaftlichen Instituts der Universität Saarbrücken zeigte sich außerdem ein deutliches Absinken der Ausdauerleistung in der zweiten Zyklushälfte, der sogenannten lutealen Phase, also die Zeit zwischen Eisprung und Einsetzen der Blutung. In einer anderen Studie mit 124 australischen Wettkampfathletinnen zeigte sich ebenfalls, dass ihr Zyklus sie im Training und in Wettkämpfen negativ beeinflusst.

Auswirkung von Zyklus auf Sport und Gesundheit: Nach Eisprung und vor Menstruation sinkt Ausdauerleistung

In der ersten Zyklushälfte, nach der Menstruation und vor allem vor dem Eisprung fühlen sich die Frauen hingegen sehr fit. In dieser Phase ist der Östrogenspiegel nämlich besonders erhöht. Die Sportmedizinerin Petra Platen von der Ruhr-Universität Bochum erklärt gegenüber Welt, dass Östrogen ein anaboles Hormon ist.

Damit kommt ihm auch eine wichtige Bedeutung im Muskelaufbau zu. Auch die männlichen Geschlechtshormone sind in der Zeit um den Eisprung herum erhöht. Vor allem Krafttraining zum Muskelaufbau könnte deshalb in der ersten Zyklushälfte, der Follikelphase, effektiver sein.

Training an Zyklus anpassen: Kurz vor Eisprung steigt das Risiko für Verletzungen

Der Anstieg des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen in der Zeit um den Eisprung kann neben der Leistungssteigerung aber auch zu Nachteilen führen. Denn offenbar hat sich gezeigt, dass bei Frauen das Risiko eines Kreuzbandrisses kurz vor oder um den Eisprung herum steigt. Der Grund: Der erhöhte Östrogen- und Progesteronspiegel sorgt dafür, dass das Bindegewebe weniger fest ist. Dadurch erschlafft offenbar auch das Bändersystem im Knie, wodurch die Gelenke weniger stabil sind. Beim Laufen knickt man dadurch leichter ein. Diese Entwicklung sei demnach auch in der zweiten Zyklushälfte zu beobachten.

Für sporttreibende Frauen heißt das also: Ab dem Eisprung sollten sie beim Sport besonders vorsichtig sein und auf die Sicherheit ihrer Gelenke achten und ruhige, kontrollierte Bewegungen den sehr schnellen, ruckartigen vorziehen, beispielsweise eher auf Pilates oder Yoga setzen statt auf Squash oder Handball.

Stimmung in den Zyklusphasen: Mentale Verfassung ändert sich

Auch auf die mentale Verfassung hat der weibliche Zyklus und vor allem die Periode einen Einfluss. In einer britischen Studie aus dem Jahr 2020 gaben die Frauen mit 90,6 Prozent Stimmungsänderungen und Ängstlichkeit als häufigstes Symptom an, gefolgt von Müdigkeit und Erschöpfung (86,2 Prozent), Bauchkrämpfen (84,2 Prozent) und Brustschmerzen (83,1 Prozent). Viele verspürten aber auch einen verstärkten Appetit, Rücken- und Kopfschmerzen oder litten unter einem geblähten Bauch, Durchfall oder Verstopfung sowie Schlafstörungen. Für die Analyse wurden 6812 Frauen untersucht, die keine hormonellen Verhütungsmittel einnahmen.

Gerade bei Wettkämpfen ist die richtige Einstellung im Kopf von erheblicher Bedeutung. Nicht umsonst haben viele Sportlerinnen und Sportler sogenannte Mental-Trainer an ihrer Seite, die ihnen dabei helfen sollen, negative Gedanken und Ängste zu kontrollieren und sich stattdessen ganz darauf zu konzentrieren, Spitzenleistungen abzurufen. Steckt eine Athletin nun zyklusbedingt in einem Tief, kann sich das natürlich auf ihre Performance auswirken, weil sie einfach das Gefühl hat, gerade nicht so kräftig oder ausdauernd zu sein.

Schmerzen während Menstruation: Sportlerinnen therapieren sich meist selbst

Meist therapieren sich die Sportlerinnen mit Schmerzmitteln selbst, genau wie wohl die meisten anderen Frauen auch, aber auf Wassereinlagerungen und kurzzeitige Gewichtszunahme haben die Tabletten natürlich keinen Effekt. Während der Corona-Pandemie zeigte sich bei vielen Frauen außerdem eine verstärkte Regelblutung durch die Corona-Impfung.

In Spanien hat sich sogar die Politik der Probleme angenommen, die sich für viele Frauen durch die Periode ergeben. Hier wurde kürzlich ein gesetzlich verankerter monatlicher Menstruationsurlaub beschlossen. Arbeitsmarktexpertinnen fordern, die Debatte über die Menstruation im Job auch in Deutschland anzustoßen.

Sport und Training an Zyklus anpassen: Bewusstes Agieren verhindert Überforderung

Hobbysportlerinnen rät die Sportmedizinerin Platen, sich in einem ersten Schritt darüber bewusst zu werden, dass es innerhalb des Monatszyklus zu Motivationsschwankungen kommen kann, und möglichst nicht darüber zu verzweifeln. Denn auch wenn man einmal in einem Leistungstief stecke, könne man sich darauf verlassen, dass die Energie und die Lust am Sport bald schon wieder zurückkommen werden. Deshalb ist es auch so wichtig, achtsam mit sich umzugehen und auf das eigene Körpergefühl zu hören.

Das gelingt am besten, wenn man die Prozesse im eigenen Körper besser versteht, da man dann das eigene Empfinden besser einordnen kann. So läuft man als Frau weniger Gefahr, sich in bestimmten Phasen des Zyklus zu überfordern, was unter Umständen zu Frust führen kann. Und wenn man mit dem Wissen um den eigenen Hormonhaushalt einem Kreuzbandriss buchstäblich aus dem Weg gehen kann – umso besser.