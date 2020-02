Auto kollidiert mit Harvester: Zwei Personen eingeklemmt - Vollsperrung

Mit einem solchen Harvester kollidierte am Donnerstagmittag in Menden ein Auto. Zwei Personen wurden darin eingeklemmt (Symbolbild).

Schlimmer Unfall am Donnerstagmittag: Ein Auto kollidierte mit einem Harvester. Die Straße ist komplett gesperrt.

Menden - Bei einem Unfall mit einem Harvester - einem Fahrzeug, das zur Holzernte eingesetzt wird - sind am Donnerstag zwei Personen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Ein Auto war auf der K21 zwischen Wickede-Wimbern und Menden-Oesbern in NRW in das forstwirtschaftliche Fahrzeug geprallt, wie come-on.de* berichtet. Durch die Wucht der Kollision wurden zwei Insassen des Pkw in dem Wagen eingeklemmt; der Fahrer des Harvester soll unverletzt sein.

