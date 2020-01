Sexueller Übergriff in Bäckerei-Hinterzimmer: Verkäuferin (21) reagiert genau richtig

Sexueller Übergriff in Bäckerei-Hinterzimmer in Menden: Verkäuferin (21) reagiert genau richtig

Ein Albtraum: Eine Verkäuferin ist allein in der Bäckerei. Während sie im Hinterzimmer die Spülmaschine ausräumt, packt sie plötzlich ein unbekannter Mann mit Lederhandschuhen. Doch die 21-Jährige reagiert genau richtig.

Menden - Es war am Montag (13. Januar) kurz vor Ladenschluss. Die junge Verkäuferin (21) einer Bäckerei an der Hauptstraße in Menden (NRW) steht in der Küche und räumt die Spülmaschine aus.

Plötzlich greift ihr von hinten jemand an Kopf und Kleidung und macht die Schiebetür zum Verkaufsraum zu - so dass niemand mehr zusehen kann. Der Mann ist nach Schilderungen der Polizei kein Leichtgewicht: 1,90 Meter groß und korpulent. Er trägt Lederhandschuhe.

Eigentlich hat die junge Frau keine Chance, doch sie reagiert geistesgegenwärtig und genau richtig, wie Come-On.de* schreibt. Kurze Zeit später flieht der Koloss aus der Bäckerei.

