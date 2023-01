Mehrere Verletzte bei Messer-Angriff in Regionalzug auf dem Weg nach Hamburg

Von: Sebastian Peters, Felix Busjaeger

Einsatzkräfte der Polizei und Rettungsdienste sind an einem Bahnübergang in der Nähe von Bahnhof Brokstedt im Einsatz. © Jonas Walzberg/dpa

In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Informationen zum Tathergang liegen noch nicht vor.

Brokstedt – Bei einem Messer-Angriff in einem Regionalzug auf dem Weg von Kiel nach Hamburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Unbestätigten Berichten nach soll es auch Tote geben. Wie aus ersten Informationen hervorgeht, soll ein Mann kurz vor 15.00 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen sein. Das berichtet 24hamburg.de.

Messer-Angriff in Regionalzug bei Brokstedt – Polizeieinsatz hält an

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Derzeit wird berichtet, dass Polizisten den mutmaßlichen Täter festgenommen haben. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit ist der Bahnhof wegen der Polizeiarbeit gesperrt. Seit 14.57 Uhr steht der Zugverkehr still. Mehrere Rettungswagen sind vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist in der Nähe gelandet.

Wie die Kieler Nachrichten schreiben, soll es sich bei dem Zug um den RE 7 auf dem Weg nach Hamburg handeln. Demnach sei der Mann während der Fahrt auf die Fahrgäste losgegangen. In der Folge sei eine Panik ausgesprochen.

