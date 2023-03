Mann fährt gezielt auf Fußgänger zu – mehrere Verletzte am Flughafen Köln/Bonn

Am Flughafen Köln/Bonn

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann hat im Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen angefahren. Es soll mehrere Verletzte geben.

Köln – Im Flughafenparkhaus P2 am Flughafen Köln/Bonn gab es am Freitag einen Zwischenfall. Ein 57 Jahre alter Mann soll mit einem Auto mehrere Fußgänger verletzt haben und auch gegen einige PKW gekracht sein. Laut Polizeiangaben wurden dabei mehrere Personen verletzt. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Überwiegend soll es sich um leichte Verletzungen handeln.

„Er ist offenbar gezielt auf mehrere PKW und Fußgänger zugefahren, die ihm aber wohl ausweichen konnten“, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Polizei spricht beim Verursacher von einem „mutmaßlich psychisch Kranken“.

+ Der Zwischenfall passierte in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn (Archivbild). © Horst Galuschka/Imago

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr, wie ein Polizeisprecher auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt. Es kam zu einem großen Polizeieinsatz. Der Mann wurde dabei von der Polizei überwältigt, leistete bei der Festnahme aber Widerstand. „Dabei wurden auch zwei Polizisten leicht verletzt“, so der Sprecher. Aktuell befinde sich der Mann unter Aufsicht von Polizisten in einem Krankenhaus. Dort wird er von einem Arzt untersucht. Es soll über eine mögliche Einweisung entschieden werden, erklärt der Polizeisprecher.

Parkhaus P2 ► Das Parkhaus P2 am Flughafen Köln/Bonn hat 4200 Stellplätze und liegt direkt am Terminal 2. ► Im Parkhaus sind unter anderem auch die Stellplätze von Carsharing-Anbietern. ► Über das Terminal 2 des CGN werden vor allem Ferienflüge mit Fluggesellschaften wie TUIfly, Condor oder Corendon abgewickelt.

