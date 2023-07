Reichen Deutsch, Mathe, Bio? Fünf sinnvolle Schulfächer, die noch fehlen

Von: Julia Schöneseiffen

Schulleiter fordern, dass im Unterricht mehr Lebenskompetenzen gelehrt werden. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa

Was gibt die Schule jungen Menschen für ihr Leben mit auf den Weg? Praktische Tipps fehlen. Unterrichtsfächer wie Glück oder Medienkunde könnten helfen.

Kassel – Immer wieder wird das deutsche Schulsystem für seine Lehrpläne kritisiert. So zeigt eine Schulleitungsstudie 2022 des Cornelsen Verlags, dass 93 Prozent der Befragten fordern, dass mehr Lebenskompetenzen im Unterricht vermittelt werden sollten. Folgende fünf Unterrichtsfächer könnten dazu beitragen.

1. Finanzen / ökonomische Bildung

Mehr als 90 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland wünschen sich das Schulfach „Geld“. Dies zeigt der Schufa-Jugend-Finanzmonitor aus dem Jahr 2022. Demnach gaben 93 Prozent der Befragten an, dass die Themen Geld und Finanzen bereits in der Schule gelehrt werden sollten. „Die Jugendlichen interessieren sich für die Themen Geld und Finanzen. Jetzt müssen sie einen besseren Zugang zu Finanzbildung bekommen“, sagt Ole Schröder, Vorstand der Schufa Holding AG.

Teilweise werden diese Kompetenzen bereits in Fächern wie „Wirtschaft“ oder „Ökonomische Bildung“ gelehrt. Allerdings werden dafür noch immer vergleichsweise wenig Stunden aufgewendet.

2. Medienkunde

Die JIM-Studie 2022 des Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) zeigt, dass der Großteil der 12- bis 19-Jährigen ein eigenes Handy oder einen eigenen PC besitzen:

Handy/Smartphone 96 Prozent Computer/Laptop 73 Prozent TV 58 Prozent Tablet 51 Prozent

Jugendliche verbringen in ihrer Freizeit täglich durchschnittlich 204 Minuten online – doch wo erlernen sie ein korrektes Verhalten im Internet und den richtigen Umgang mit den Medien? Schließlich nehmen Fake News immer mehr Raum ein. Nachrichtenkompetenz könnte daher in einem Fach wie „Medienkunde“ vermittelt werden.

Hessen startete 2022 das Pilotprojekt „Digitale Welt“. Dabei handelt es sich um ein neues Schulfach, das die „grundlegenden Kompetenzen der Informatik mit der ökonomischen und ökologischen Bildung verbindet“, so das Hessische Kultusministerium.

3. Kochen bzw. gesunde Ernährung

In einigen Schulen und abhängig vom Bundesland wird „Koch- und Ernährungskunde“ unterrichtet, beispielsweise im Rahmen des Fachs Hauswirtschaftslehre. Das ist aber keines Falls der Standard an den meisten Schulen. Dabei spielt die gesunde Ernährung eine wichtige Rolle im Leben. Dem Ernährungsreport 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zufolge gaben 91 Prozent der Befragten an, dass sie „Ernährung“ als Schulfach befürworten.

4. Werkunterricht

Ähnlich wie beim Unterrichtsfach „Kochen“ beziehungsweise „gesunde Ernährung“ wird das Fach „Werken“ an manchen Schulen angeboten – aber noch lange nicht an allen Einrichtungen. Werkunterricht könnte die Eigenständigkeit und Kreativität fördern: kleine Reparaturen im Haushalt wie den tropfenden Wasserhahn reparieren, DIY-Projekte wie töpfern oder ein Loch in der Socke stopfen würden dadurch kein Problem mehr sein.

5. Glück

In der Schule werden vor allem Hard Skills gelernt. Der Umgang mit Rückschlägen, der Weg zum Glück und das Finden des eigenen Selbstbewusstseins hingegen kommen meist zu kurz. Das Schulfach „Glück“ könnte dies ändern. „Das ganz große Ziel ist, dass die Kinder ihre Stärken erkennen und daraus dann ihren Berufswunsch, der für sie richtig passend ist, herausfinden. Und natürlich auch, dass sie besser zurechtkommen in der unsicheren Zeit, in der schwierigen Zeit der Pubertät“, erklärt Susanne Gerdon, Lehrerin an der Realschule Kandel, gegenüber dem WDR.

Seinen Ursprung findet der Glücksunterricht in Deutschland in Heidelberg, erfunden von dem ehemaligen Schulleiter Ernst-Fritz Schubert. „Das Schöne ist eigentlich, das kann man lernen“, so Schubert im WDR-Interview. 2007 führte er das Unterrichtsfach an seiner Schule ein. Auch in einer Schule in Kassel wird Glück unterrichtet.

„Lebenskunde“ könnte bei Etablierung neuer Fächer helfen

Es ist nicht einfach, einen kompletten Lehrplan über den Haufen zu werfen: Es braucht dafür eigens ausgebildete Lehrer und andere Fächer müssten vielleicht wegfallen. Eine Lösung könnte es sein, „Lebenskunde“ in bereits bestehende Fächer zu integrieren. Das schlägt der Lehrer und Schulbuchautor gegenüber dem MDR vor. (jsch)