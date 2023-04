Weiblicher Herzinfarkt: Frauen zeigen andere Symptome als Männer

Von: Hannah Köllen

Herzinfarkte gelten gemeinhin als Männerkrankheit. Bei Frauen äußert sich ein Infarkt durch andere Symptome. Welche sind es?

Frankfurt – Bis zu 10. 000 Liter Blut pumpt es täglich durch unsere Gefäße: Das menschliche Herz, ungefähr so groß wie eine geballte Faust, ist einer der stärksten Muskeln im Körper. Wenn das wichtigste Organ aufhört zu pumpen, besteht äußerste Lebensgefahr. Das Organ ist unerlässlich für die Gesundheit des Menschen.

Bei Problemen mit dem Herzen gibt es aber große Geschlechterunterschiede. Das fanden Forscher für das Augsburger Herzinfarktregister im Auftrag der Gesundheitsberichterstattung des Bundes heraus. Bereits seit 1985 werden die Daten zu Herzinfarkten und koronaren Herzerkrankungen, also der Verkalkung von Herzkranzgefäßen, in der Region Augsburg dokumentiert. Die Daten sollen die Forschung in diesen Bereichen voranbringen.

Herzinfarkt bei Frauen: Andere Symptome als bei Männern

Deutlich mehr Männer als Frauen sterben an einem Herzinfarkt: Für die Jahre 2019 bis 2021 waren es in der Region Augsburg 7,1 Männer im Alter von 25 bis 29 Jahren in einem Zeitraum von 28 Tagen – bei den gleichaltrigen Frauen starb keine an einem Herzinfarkt. Je älter die Menschen sind, desto mehr häufen sich auch die Herzinfarkte. Zwischen 2019 und 2021 starben in der Region Augsburg 1161,1 Männer zwischen 80 und 84 Jahren innerhalb von 28 Tagen an einem Herzinfarkt – und 535 gleichaltrige Frauen in demselben Zeitraum. Darauf weist das Augsburger Herzinfarktregister hin.

Gemeinhin gelten Herzinfarkte also als Männerkrankheit. Bei ihnen äußert sich ein Herzinfarkt in der Regel durch Anzeichen wie einem Engegefühl im Herzbereich, Druck auf der Brust oder Angstschweiß.

Doch auch Frauen sind von Infarkten betroffen – nur äußert sich dieser bei ihnen oftmals durch andere Symptome. Dr. Stefan Waller, Facharzt für Kardiologie in Berlin, beschäftigt sich mit den Symptomen für einen Herzinfarkt bei Frauen. Im Netz ist Waller als „Dr. Heart“ bekannt – auf Youtube teilt er Videos, in denen er Tipps und Tricks für eine gute Herzgesundheit gibt.

Worin unterscheiden sich ein typischer und ein untypischer weiblicher Herzinfarkt?

Waller unterscheidet zwischen typischen und untypischen weiblichen Herzinfarkten, wie er Focus Online verriet. Ein typisches Anzeichen für einen Herzinfarkt bei Frauen sei der Schmerz in der Brust, der bis in den Unterkiefer, die Arme oder den Rücken ausstrahlen kann. Auch kalter Schweiß und Luftnot könnten Anzeichen für einen Infarkt sein.

Ein weiblicher Herzinfarkt kann laut Dr. Waller jedoch auch mit eher untypischen Symptomen auftreten. Hierzu gehören Anzeichen wie Kurzatmigkeit, Bauchschmerzen, Druck im oberen Rücken, Ohnmachtsgefühle, Schwindel, Benommenheit oder ein extremes Schwächegefühl.

Anzeichen für einen Herzinfarkt bei Frauen

Schmerz in der Brust (kann bis in den Unterkiefer, die Arme oder den Rücken ausstrahlen)

Schweißausbrüche

Luftnot oder Kurzatmigkeit

Druck im oberen Rücken

Ohnmachtsgefühl, Schwindel, Benommenheit oder auch ein extremes Schwächegefühl

Beim „stummen“ Herzinfarkt gibt es keine Symptome – diese Art von Infarkt wird von den Betroffen häufig nicht mal bemerkt. Doch auch hierfür gibt es gewisse Anzeichen.