Matthias Reim: Comeback-Termin nach Burnout steht fest

Von: Susanne Kröber

Nach Stimmbandentzündung und Burnout fühlt sich Matthias Reim wieder fit genug für die Bühne. Bei der „Schlagernacht des Jahres“ will Reim sein Comeback feiern.

Oberhausen – Die Zwangspause ist vorbei. „Ich freue mich sehr auf die Rückkehr auf die Bühne und zu meinen Fans“, sagt Matthias Reim in einer Mitteilung seines Konzertveranstalters Semmel Concerts. Notgedrungen hatte sich der Schlagerstar in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Auf eine Sommergrippe folgte eine Stimmbandentzündung, schließlich musste Matthias Reim erkennen: Es geht nicht mehr.

Burnout zwang Matthias Reim in die Knie – jetzt kehrt der Sänger auf die Bühne zurück

Anfang September 2022 verschlechterte sich der Zustand von Matthias Reim so stark, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Reim damals: „Ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen. Ich habe ein starkes Burnout-Problem.“ Für den „Verdammt, ich lieb‘ Dich“-Sänger ein absolutes Warnsignal, schließlich wäre er 2015 schon fast an den Folgen einer Herzmuskelentzündung gestorben.

Matthias Reim freut sich nach seiner Burnout-Pause auf sein Bühnencomeback. © IMAGO/Future Image

Unterstützt wird Matthias Reim in dieser schwierigen Zeit von seiner Ehefrau, der Schlagersängerin Christin Stark. Im März 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Zoe zur Welt – sie ist bereits das siebte Kind für Reim. Nun können Familie und Fans aufatmen, denn Matthias Reim scheint es besser zu gehen. Der Schlagerstar fühlt sich fit genug, um wieder auf die Bühne zurückzukehren, auch wenn einige für Dezember geplante Auftritte dennoch verschoben werden müssen, denn Reim soll sich weiterhin schonen.

Ich werde in diesem Jahr erstmal noch weniger Shows hintereinander spielen als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben. Meine Fans können aber gerade deshalb sicher sein, dass meine Band und ich bald wieder Vollgas geben werden. Wir freuen uns sehr darauf.

Matthias Reim feiert Bühnencomeback bei der Schlagernacht des Jahres

Jetzt steht fest, wann genau Matthias Reim sein Bühnencomeback feiern wird. Am 29. Oktober 2022 zählt Reim neben Howard Carpendale, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Sarah Engels und Voxxclub zu den Stars, die bei der großen „Schlagernacht des Jahres“ in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen auftreten. Auch Matthias Reims Tour „Matthias Reim – LIVE!“ soll im Dezember fortgesetzt werden.

Hier wird Matthias Reim 2022 noch auftreten:

Schlagernacht des Jahres:

29.10.: Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

05.11.: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

12.11.: Erfurt, Messe

19.11.: Frankfurt, Festhalle

01.12.: Freiberg, Tivoli

03.12.: Cottbus, Stadthalle

10.12.: Neunkirchen/Saar, Neue Gebläsehalle

11.12.: Köln, Palladium

16.12.: Magdeburg, Getec-Arena

17.12.: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

28.12.: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

29.12.: Hamburg, Barclays Arena

30.12.: Rostock, Stadthalle

Um zu gewährleisten, dass Matthias Reim zwischen den Auftritten genügend Ruhepausen bekommt, müssen dennoch einige für Dezember geplante Konzerte aufs Frühjahr 2023 verschoben werden. Betroffen sind die Termine in Mannheim, Neubrandenburg, Erfurt und Zwickau.

Neue Termine für 2023:

01.04.: Mannheim, Capitol

23.04.: Neubrandenburg, Jahnsportforum

29.04.: Erfurt, Messe

30.04.: Zwickau, Stadthalle

„Es tut mir sehr leid, dass nicht alle der bestehenden Konzerttermine in diesem Jahr stattfinden können. Aber ich verspreche Euch: Wir werden die Nachholtermine im nächsten Jahr umso intensiver feiern“, entschuldigt sich Matthias Reim laut Semmel Concerts bei seinen Fans. Die werden aber garantiert Verständnis für die Situation haben, Hauptsache, der Schlagersänger ist wieder gesund.

Denn wie Reim schon nach seiner Herzmuskelentzündung 2015 gegenüber Bild betonte: „Ich will für meine Karriere nicht noch einmal meine Gesundheit aufs Spiel setzen und in den alten Trott verfallen. Ich will den schönsten Beruf der Welt noch lange ausüben können.“