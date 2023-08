Massive Unwetter-Zellen über Bayern entladen - Kran stürzt auf Wohnhaus, ganzer Kurort verwüstet

Von: Lucas Sauter Orengo

Teils heftige Gewitter tobten am Samstag, dem 26. August, über Bayern. Ein Kran stürzte auf ein Wohnhaus, Orte wurden von Wassermassen geflutet.

München - Bereits vor einigen Tagen war klar: Der Hochsommer 2023 geht endgültig zu Ende. Am Samstag, dem 26. August, war es dann auch soweit: Mit einer brachialen Unwetter-Front sanken die Temperaturen, besonders in Oberbayern, schlagartig ab. In München etwa lag das Thermometer vor dem Gewitter am Nachmittag bei rund 26 Grad, ehe es knapp zwei Stunden später keine 16 Grad mehr anzeigte. Die Landeshauptstadt hatte jedoch Glück: Die Gewitter-Zellen, die für Chaos sorgten, zogen haarscharf nördlich und südlich der Isar-Metropole vorbei - und sorgten dort teils für massive Schäden.

In Bayern tobten in weiten Teilen des Landes schwere Gewitter. © X: TheOwnMind1 / Vifogra OT Kammer

Brachiale Unwetter toben über Bayern: Ort in Oberbayern verwüstet

Am schwersten in der Region traf es dabei wohl den Kurort Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wurde wegen des Unwetters beinahe der gesamte Ort in Mitleidenschaft gezogen. Demnach wurden beinahe 150 Dächer beschädigt, offenbar habe es kein Dach unbeschadet überstanden. Knapp zehn Zentimeter große Hagelkörner durchbrachen Solarzellen, beschädigten Autos und sorgten dem Bericht nach für Verkehrschaos.

Heftige Unwetter fegen über Bayern: Kran kracht auf Wohnhaus, Video zeigt Wasser-Fluten in Ort

In Traunstein fiel, so ein vifogra-Bericht, ein frei stehender Baukran auf ein Wohnhaus, nachdem sehr starke Böen durch die Region fegten. Videos, die auf X (ehemals Twitter) kursieren, zeigen indes, wie brachial das Unwetter über Schwaben fegte. In Odelzhausen etwa, so auf dem Video zu erkennen, hatten Wassermassen den Ort geflutet und treiben wie ein reißender Fluss durch die Straßen. Massive Hagelkörner hatten den Ort in eine weiße Landschaft verwandelt.

Außerdem berichtete die Polizei von Fußgängern, die von Hagelkörnern verletzt worden seien. Eine ältere Dame sei wegen des Hagels gestürzt. Die Einsatzkräfte waren auch mit vielen vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen beschäftigt. Einige Bäume seien auf geparkte Autos gestürzt.

Ebenfalls in Kissing zeigte sich ein Trümmerfeld aus Holzlatten. Hier hatte der Wind offensichtlich das Dach eines Seniorenheimes abgedeckt. Die Holzlatten lagen verteilt auf dem Parkplatz vor dem Gebäude. An der Fassade eines Mehrfamilienhauses in Kissing hinterließ der Hagel deutlich sichtbare Schäden.