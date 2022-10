Ärzteverbände fordern Maskenpflicht in Deutschland: Wo sie schon gilt und wo nicht

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Maskenpflicht in Deutschland: Wo sie außer in Bus und Bahn seit Oktober 2022 gilt und was im Herbst noch kommen könnte.

Berlin/Bremen – Es ist zuletzt nicht immer leicht gewesen mit den Corona-Schutzverordnungen. Gibt es eigentlich noch welche? Und was ist eigentlich mit der Maskenpflicht? Im Supermarkt sieht man jedenfalls kaum noch Menschen mit Mund-Nasen-Schutz. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) scheint ein wenig durcheinandergekommen zu sein, was gerade gilt und was nicht. Zumindest könnte man das meinen, nachdem er kürzlich auf einer Fahrt im Regionalexpress nach Mecklenburg-Vorpommern ohne Maske gesehen wurde.

Bundespräsident Steinmeier ohne Maske im Zug – trotz FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen

Es waren zwar insgesamt nur etwa 40 Sekunden, wie Steinmeier und seine Sprecherin beteuern, aber es sind 40 Sekunden, die die Nation bewegten. Denn – und das sollte der Bundespräsident eigentlich wissen – seit dem 1. Oktober gilt das neue bundesweite Infektionsschutzgesetz. Und das schreibt das Tragen einer FFP2-Maske in Fernzügen ausdrücklich vor.

Ärzteverband macht Politik beim Thema Maskenpflicht weiter Druck. © Sven Hoppe/dpa

Der Bundespräsident hatte die Maske während der Fahrt abgenommen, um während einer dienstlichen Reise einen kurzen Aufsager für ein Video in die Kamera zu sprechen, der sonst nicht verständlich gewesen wäre. Während der restlichen Fahrt hätten er und alle aus der Delegation aber selbstverständlich eine Schutzmaske getragen.

Dennoch erntet der Bundespräsident für diese 40 Sekunden „oben ohne“ einiges an Kritik – vor allem, weil ihm als Staatsoberhaupt eine besondere Vorbildfunktion zukommt. Wenn eine Maskenpflicht gelte, dann für alle. Besonders Politiker müssten da konsequent sein, wie der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, das Verhalten Steinmeiers gegenüber der Bild-Zeitung kommentierte.

Maskenpflicht in Deutschland: Infektionsschutzgesetz schreibt sie seit Oktober in Fernzügen vor

Angesichts der drastisch steigenden Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus aufgrund der sich anbahnenden Herbstwelle 2022 werden die Stimmen, die eine Maskenpflicht in Innenräumen fordern, derzeit wieder lauter. Die Corona-Pandemie nimmt derzeit wieder so richtig an Fahrt auf.

Viele Menschen fürchten sich vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz und wünschen sich daher, dass das Tragen einer Maske im Büro verpflichtend wird. Auch in der Gastronomie oder in Supermärkten könnte sie wieder zurückkommen.

Corona-Herbstwelle: Karl Lauterbach fordert Länder auf, Maskenpflicht zu beschließen

Doch für Entscheidungen in diesen Bereichen ist nicht der Bund verantwortlich, sondern die einzelnen Bundesländer. Mit einem Landtagsbeschluss könnten sie entsprechende Vorlagen erlassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich im ARD Morgenmagazin bereits dafür ausgesprochen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Er sagte, dass es an der Zeit sei, auf die Welle, die sich aufbaut, zu reagieren –zum Beispiel mit einer Maskenpflicht in Innenräumen – da sie „nicht von alleine ende“.

Der Druck auf die Länder wächst also, je mehr das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder an Fahrt aufnimmt – und das tut es zweifellos. Die Krankenhäuser warnten bereits vor einem möglichen Klinikkollaps, wenn nicht entsprechend gegengesteuert würde.

Ärzteverband will Maskenpflicht in Innenräumen und im ÖPNV für ganz Deutschland

Der Ärzteverband Marburger Bund fordert die Bundesländer angesichts der drastisch steigenden Zahlen daher ebenfalls zum Handeln auf. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte am Donnerstag, 13. Oktober 2022, zur Funke-Mediengruppe: „Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren“.

Auch der Epidemiologe Hajo Zeeb hält demnächst stärkere Schutzmaßnahmen für notwendig. „Die Empfehlung oder die Pflicht zum Tragen von Masken werden wir in wenigen Wochen wieder brauchen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Abstandsregeln bei großen Veranstaltungen, in Theatern und Kinos, benötigen wir bald wieder zurück.“ Das persönliche Verhalten müsse im Winter wieder stärker auf Corona ausgerichtet werden.

Wo die Maskenpflicht in Deutschland bereits gilt

Doch wie steht es denn eigentlich um die aktuellen Regelungen bezüglich der Pflicht zum Tragen einer Maske? Wer den Bundespräsidenten kritisiert, sollte es zumindest selbst besser wissen. Deshalb kommen hier die aktuellen Vorgaben im Überblick (Stand 13.10.2022):

In diesen Bereichen gilt seit 1. Oktober bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht:

Kliniken (zusätzlich: negativer Test)

Pflegeheimen (zusätzlich: negativer Test)

Arztpraxen

in Fernzügen (für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren reicht eine einfache OP-Maske)

in Flugzeugen gilt keine Maskenpflicht, die Airlines können nach Hausrecht entscheiden

Wo die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben können:

in Nahverkehrszügen und -bussen

in Innenräumen wie Geschäften, Restaurants und Veranstaltungsräumen

und in Schulen ab der 5. Klasse

Wenn sich die Infektionslage weiter verschlimmert, können die Länder noch schärfere Regelungen einführen: Maskenpflicht auch bei Außen-Veranstaltungen, wenn Abstände von 1,50 Meter nicht möglich sind; Besucher-Obergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen; Hygienekonzepte für Betriebe und andere Einrichtungen.

In allen Ländern gilt bereits die Pflicht zum Tragen mindestens eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr. Das Tragen eines Atemschutzes in Form einer FFP2-Maske wird jedoch fast überall empfohlen. In Berlin ist die FFP2-Maske in Bussen und Bahnen bereits verpflichtend.

Ob sich in der nächsten Zeit etwas ändert, also Maßnahmen verschärft oder wieder neu eingeführt werden, wird sich aller Voraussicht nach bald zeigen. Der Druck auf die Länder, im Hinblick auf die Pandemie-Bekämpfung aktiv zu werden, wächst immer weiter an. Die aktuell gültigen Corona-Regeln können den Webseiten der jeweiligen Bundesländer nachgelesen werden.