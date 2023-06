Bekannt aus „Tatort und zahlreichen Fassbinder-Filmen: Schauspielerin Margit Carstensen ist tot

Von: Maximilian Kettenbach

Margit Carstensen, im Alter von 83 verstorben. © Annette Riedl//dpa

Margit Carstensen ist tot. Die Schauspielerin starb mit 83 Jahren, wie ihre Agentin am Freitagmittag mitteilte.

München – Die Filmwelt trauert um Schauspielerin Margit Carstensen. Sie starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Heide (Schleswig-Holstein), wie ihre Agentin unter Berufung auf die Familie am Freitag mitteilte. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rollen in den Produktionen des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder.

Die Martha-Darstellerin im gleichnamigen Spielfilm an der Seite Karlheinz Böhms galt auch als eine der Musen Fassbinders.

Carstensen wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für ihre Leistung in Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1973) bekam sie den Filmband in Gold und den Bayerischen Filmpreis (2002). 1973 wurde sie von der deutschen Filmkritik zur besten Schauspielerin des Jahres gewählt. Den Götz-George-Preis für ihr Lebenswerk erhielt sie 2019.

Mehr Infos in Kürze.