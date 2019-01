Einbrecher machen Pizza in Schulungsküche - nicht zum ersten Mal

Einbrechen um Pizza zu machen, das ist wirklich etwas Neues. Doch genauso ist es in einer Schulungsküche in Hessen passiert.

Wenn einen nachts der Heißhunger packt und der Kühlschrank gibt nichts her, ist die Verzweiflung schnell groß. Vielleicht war es diese Verzweiflung, einen oder mehrere Unbekannte dazu gebracht hat, an zwei Wochenenden hintereinander in eine Schulküche in Marburg einzubrechen und sich dort Pizza zu backen.

In beiden Fällen hätten sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft, teilte die Polizei gestern Abend mit. Bei dem Versuch die Tür zu öffnen, sei das Schloss aus der Tür gedrückt worden. In den Räumen selbst sei allerdings nichts beschädigt worden, so ein Sprecher der Polizei Marburg.

Einbrecher essen nicht nur Pizza

Die Einbrecher hätten sich zur Zubereitung an den Vorräten in der Küche bedient, auch einen Tee gönnten sie sich zu ihrem Mahl, wie fnp.de zuerst berichtete. Welcher Tee es war, ist nicht bekannt.

Die hungrigen Einbrecher aßen die Pizza auch in der Schulungsküche. Das war wohl deutlich zu erkennen als die Polizei die Räume betrat. "Sie haben nach dem Essen nicht aufgeräumt", berichtet ein Sprecher der Marburger Polizei. Der oder die Täter brachen jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die auf die Spur der Einbrecher führen könnten.

