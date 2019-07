Feuer in Hochhaus - 500 Menschen betroffen 

Ein Hochhaus in Mannheim muss wegen eines Brandes komplett evakuiert werden. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.

Mannheim – In einem Hochhaus an der Neckarpromenade in Mannheim ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Nach derzeitigem Stand sind 20 Personen leicht verletzt worden. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit. Offenbar brach in einem Müllschacht ein Feuer aus, durch den der Rauch dann in das Hochhaus gelangte. Die Bewohner wurden in einer Turnhalle untergebracht, wie mannheim24.de* berichtet.

Mannheim: Müllschacht brennt weiterhin

Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Weitere Einsatzkräfte aus der Region werden nach Mannheim beordert. Die Feuerwehr will nun das gesamte Gebäude evakuieren.

Hochhaus wird evakuiert: Auskunftsstelle an der Feuerwache

An der Alten Feuerwache soll eine Auskunftsstelle für Betroffene und Anwohner eingerichtet werden. Die Stadt prüft aktuell auch, ob Ersatzunterkünfte bereitgestellt werden müssen.

