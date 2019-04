Täter fragten nach Zigarette: Mädchen (15) in Mannheimer Park vergewaltigt

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in einem Park in Mannheim vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mannheim - Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Samstagabend gegen 20 Uhr in einem Park in Mannheim vergewaltigt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die 15-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 20 Uhr nach einem Besuch bei einer Freundin auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle gewesen. Ihr Weg führte sie dabei auch durch den Zeppelinpark.

Mädchen in Park vergewaltigt: 15-Jährige beschreibt Täter

Dort wurde sie von zwei Männern auf Zigaretten angesprochen. Das Mädchen wollte weitergehen, wurde aber von einem der Männer festgehalten und schließlich vergewaltigt. Ein anderer Mann stand "Schmiere".

Als der Täter von der jungen Frau abließ, flüchteten beide Männer. Die 15-Jährige suchte daraufhin laut Polizei ein Krankenhaus auf und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Männer gesehen haben könnten. Die Jugendliche beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1: Männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, 18-20 Jahre alt, sehr schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke, unter der Kapuze ein schwarzes Basecap mit weißem Aufdruck, Nasenpiercing.

Täter 2: Männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, 18-20 Jahre alt, blaue Jeans, dunkle Jacke, darunter ein weißes T-Shirt, trug eine dunkle Basecap.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621-1744444.

red

