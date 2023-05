Mann von SEK überwältigt: Er spielte in seiner Wohnung mit explosivem Stoff

Von: Sebastian Peters

Das SEK rückte an und überwältigte den Mann © Jonas Walzberg/dpa

Er randalierte zuerst auf der Straße und zog sich anschließend in seine Wohnung zurück. Als die Anwohner plötzlich Gas rochen, wurde ein Großalarm in Hamburg ausgelöst. Das SEK rückte an.

Hamburg – In Hamburg löste ein offenbar psychisch auffälliger Mann am Montagabend im Stadtteil Langenhorn einen SEK-Einsatz aus. Zuerst randalierte der 36-jährige Mann auf der Tangstedter Landstraße und zog somit die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich. Als der Mann sich schließlich in seine Wohnung zurückzog, bemerkten die Bewohner des Mehrfamiliengebäudes plötzlich Gasgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte.



SEK-Einsatz in Hamburg-Langenhorn: Mann verschanzt sich nach Gasalarm in Wohnung

Allerdings konnte die Feuerwehr nicht viel ausrichten – da sich der Mann in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss verschanzte, wurde das Spezialeinsatzkommando der Polizei Hamburg hinzugerufen. Die anderen Bewohner des Hauses sowie umliegende Anwohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Tangstedter Landstraße zwischen Wördenmoorweg und Am Schulwald wurde für den Verkehr vollständig gesperrt.

Die Feuerwehr führte Messungen im Treppenhaus durch und bestätigte das Vorhandensein von Gas, jedoch nicht in einer Konzentration, die hätte zur Entzündung führen können.

Polizeibekannter Drogenkonsument löst Gasalarm und SEK-Einsatz in Hamburg aus

Der Mann, dessen Personalien überprüft wurden, war bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig geworden und soll der Polizei auch als intensiver Drogenkonsument bekannt sein.

Die Feuerwehr positionierte Sprungkissen unterhalb der Fenster der Wohnung. Das SEK schlug die Fensterscheiben der Wohnung ein, um mögliches Gas entweichen zu lassen, wobei leichter Rauch austrat. Gegen 23 Uhr stürmte das SEK die vermüllte Wohnung und überwältigte den Mann. Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn zu Fuß zur Wache auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Feuerwehr konnte anschließend keinen Gasaustritt feststellen und bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.