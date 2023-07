Mann tötet drei Menschen in Mehrfamilienhaus im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen. Zwei weitere wurden verletzt.

Langweid/Schwaben – In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Augsburg in Bayern hat sich am Freitagabend eine Tragödie ereignet. Nach Angaben der Polizei hat ein Mann drei Menschen erschossen. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend in dem Ort mit fast 9.000 Einwohnern schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei 64 Jahre alt und nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, ließ das Polizeipräsidium Schwaben Nord verlauten.

Landkreis Augsburg: Mann tötet drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Langweid in Bayern

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die erste Tat in der Schubertstraße in Langweid im Landkreis Augsburg. Dort sei der mutmaßliche Täter gegen 19.15 Uhr in das Haus eingedrungen und habe dort das Feuer eröffnet. Laut der Polizei wurden durch die Schüsse zwei Frauen im Alter von 72 und 49 Jahren sowie ein 52-jähriger Mann tödlich verletzt. Ob sie in einer der Wohnungen getötet wurden, teilte die Polizei nicht mit: „Wir sprechen nur davon, dass die drei Opfer im Mehrfamilienhaus getötet wurden und wollen nicht ins Detail gehen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

In der Folge verschaffte sich der Mann Zutritt zu einer weiteren Wohnung in Hochvogelstraße. Dort eröffnete er das Feuer auf eine 32-jährige Frau und einen 44 Jahre alten Mann. Beide Personen erlitten Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo sie sich nach Angaben der Polizei in einem stabilen Zustand befinden.

Mann tötet drei Menschen im Landkreis Augsburg: Polizei fasst mutmaßliche Täter kurz nach der Tat

Laut der Augsburger Allgemeinen gelang es der Polizei kurz nach der Tat, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Der 64-Jährige befand sich wohl noch in der Nähe des zweiten Tatortes. Er sei in seinem Auto angehalten worden. „Er ließ sich ohne Widerstandshandlungen festnehmen“, sagte ein Polizeisprecher zur dpa.

Nach Angaben der Einsatzkräfte trug der 64-Jährige, der aus der Region, aber nicht aus dem Ort stammt, mindestens eine Schusswaffe bei sich. Unbestätigten Informationen zufolge soll ein Auto mit drei Schusswaffen gefunden worden sein. Über die Hintergründe der Tat machte die Polizei am Freitagabend keine Angaben, da die Ermittlungen zu der Tat in Langweid im Landkreis Augsburg gerade erst aufgenommen wurden.

Mann tötet drei Menschen im Landkreis Augsburg: Polizei riegelt Ort teilweise ab – Hubschrauber im Einsatz

Des Weiteren berichtet die „Augsburger Allgemeinen“, dass die Polizei die Gemeinde teilweise abgeriegelt hat. Hubschrauber seien über den Tatorten im Einsatz gewesen. Neben Rettungskräften hätten sich auch Interventionsteams vor Ort aufgehalten. (Mit Material der dpa)

Weitere Informationen in Kürze.