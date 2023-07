„In mehr als 15 Jahren noch nicht erlebt“: Polizei verfolgt Verdächtige – plötzlich sind ihre Reifen platt

Von: Marvin Köhnken

Nahe der S-Bahn-Station Heimfeld sind die Reifen von zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei zerstochen worden. © Lenthe-Medien

Auf der Jagd nach mehreren Verdächtigen hatten Beamte der Polizei Hamburg auf einmal ein ganz anderes Problem: Jemand hatte ihnen mehrere Reifen zerstochen.

Hamburg – Ein Mann hat am Sonntag, 23. Juli, die Reifen mehrerer Polizeiwagen am S-Bahnhof Heimfeld durchstochen. Die Beamten, die gerade versuchten, flüchtige Personen zu fassen, waren auf einmal außer Gefecht gesetzt.

„Das habe ich in mehr als 15 Jahren Dienstzeit noch nicht erlebt“, sagte dazu ein Beamter der Bundespolizei. Eigentlich hatten die Beamten von Bundes- und Landespolizei wegen einer Bedrohungslage eingreifen sollen. Allerdings waren wenig später die Reifen ihrer Streifenwagen zerstochen.

Suche nach Verdächtigen verläuft erfolglos – dann sind die Reifen platt

Begonnen hatte die ungewöhnliche Situation um 15:04 Uhr – da war es zu einer Bedrohungslage am Bahnhof Harburg gekommen. Da die mutmaßlichen Täter flüchtig waren und es den Verdacht gab, die Drohenden würden in einer S-Bahn nach Heimfeld sitzen, fuhren die drei Polizeiwagen zum dortigen S-Bahnhof. Die Polizisten suchten die Flüchtenden erfolglos im S-Bahnschacht.

Als die Beamten gegen 15:15 Uhr wieder bei ihren Fahrzeugen an der Heimfelder Straße und an der Nobléestraße waren, stellten sie fest, dass ihre Reifen keine Luft mehr hatten. Zeugen konnten einen Mann beschreiben, der an den drei Wagen mit einem Messer hantiert hatte. Mehrere Streifen der Polizei fahndeten daraufhin nach dem Mann. Er wurde in der Nähe des S-Bahnhofes Heimfeld gestellt. Später suchten die Beamten das Messer des Mannes und fanden es in einem Gebüsch.

Hoher Schaden an Polizei-Fahrzeugen nach Messer-Attacke

Warum der mutmaßliche Täter das Messer gegen die Dienstwagen richtete, war am Sonntagnachmittag noch unklar. Der Mann wurde auf das Polizeikommissariat Harburg gebracht. Den Schaden an den beiden Landespolizei-Wagen schätzen die Beamten auf rund 1200 Euro, beim ebenfalls beschädigten Bundespolizei-Transporter konnten die Beamten den Schaden noch nicht beziffern. Das Fahrzeug müsse zunächst repariert werden.

Insgesamt wurden die Reifen dreier Polizeiwagen zerstochen. Bei dem Vito-Transporter der Bundespolizei waren Vorder- und Hinterreifen auf der Fahrerseite betroffen. Bei den beiden Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg erwischte es jeweils die Vorderreifen auf der Beifahrerseite. Die Wagen der Landespolizei wurden durch einen Reifendienst an Ort und Stelle ausgetauscht, der Wagen der Bundespolizei musste abgeschleppt werden.