Mann erscheint bei der Polizei - was er dabei hat, lässt die Beamten schaudern

In Frankfurt kam ein Mann mit einer Panzerfaust-Granate in ein Polizeirevier marschiert.

Frankfurt - Da haben die Polizeibeamten in Fechenheim aber sicher erst mal den Kopf eingezogen... Mittwochmorgen, 9 Uhr. Ein 59-Jähriger betrat das 7. Polizeirevier in Frankfurt-Fechenheim. Was er dabei hatte, ließ auch erfahrene Beamte schaudern. Darüber berichtet extratipp.com*.

Polizei Frankfurt: Was ein Mann dabei hat, lässt Beamte schaudern

+ In diesem Revier in Frankfurt-Fechenheim legte der 59-Jährige die Panzerfaust-Granate auf den Polizei-Tresen. © Screenshot Google Maps

Der Bürger legte eine Panzerfaust-Granate auf den Tresen. Während die Beamten erschrocken zusammenzuckten, blieb der 59-Jährige ganz cool. Die Panzerfaust-Granate stammte noch aus seiner Bundeswehr-Zeit und lag 40 Jahre auf seinem Dachboden. Das Geschoss hatte der Frankfurter beim Entrümpeln gefunden.

Panzerfaust-Granate leer: Auch das beruhigt Polizei Frankfurt nur bedingt

+ Mit einer ähnlichen Panzerfaust-Granate marschierte der 59-Jährige auf das Fechenheimer Revier. © picture alliance / dpa

Der Hinweis, dass die Panzerfaust-Granate leer sei, konnte die Polizisten auch nur bedingt beruhigen. Die riefen lieber flott das zuständige Kommissariat und einen Sprengtechniker an. Und tatsächlich: Die Spezialisten konnten Entwarnung geben: Die Granate ist lediglich ein Übungsgefechtskopf einer Panzerfaust und somit unschädlich.

