Mann bespritzt Freundin mit Spiritus und zündet sie an

Im Streit ausgerastet

Schwäbisch-Hall - Schreckliche Eskalation eines Streits: Ein Mann seine Freundin mit Spiritus bespritzt und dann angezündet. Die Polizei ermittelt.

Eine 43-jährige Frau ist im baden-württembergischen Schwäbisch Hall von ihren Freund nach einem Streit mit Spiritus bespritzt und angezündet worden. Die Frau geriet nach bisherigen Ermittlungen mit ihrem zwei Jahre älteren Partner in der Nacht zum Sonntag aneinander, am Sonntagmorgen gab es einen neuerlichen Streit. Dabei bespritzte der Mann sie mit Spiritus und steckte ihre Kleidung mit einem Feuerzeug in Brand.

Der 45-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes.

afp

