Mann (85) will Weihnachtsdeko in BW aufhängen – und stürzt von Leiter in den Tod

Von: Peter Kiefer

Ein 85-jähriger Mann steigt in Baden-Württemberg auf eine Leiter, um Weihnachtsdeko auf dem Balkon im 2. Stock aufzuhängen. Lesen Sie hier, welches Drama sich dann abspielt:

Baden-Württemberg - Dramatischer Unfall im idyllischen Holzgerlingen bei Ludwigsburg am Montagvormittag (31. Oktober). Ein 85-jähriger Mann will auf seinem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses bereits Weihnachtsdekoration aufhängen, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Leiter und über die Brüstung fünf Meter in die Tiefe stürzt.

HEIDELBERG24 kennt die Details zum tödlichen Balkonsturz beim Anbringen von Weihnachtsdeko.

Der schwerverletzte Rentner ist auf dem Rasen unterhalb des Balkons gefunden und in eine Klinik geflogen worden. Doch dort konnte man nicht mehr viel für ihn tun. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. (pek)