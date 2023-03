Tödliches Unglück auf Mallorca: Urlauber stirbt in beliebter Badebucht

Von: Yannick Hanke

Ein Urlauber kam in der Badebucht Cala Varques bei einem Klippensprung ums Leben. © imago/Archivbild

Auf Mallorca ist ein Urlauber durch einen Klippensprung in der Badebucht Cala Varques gestorben. Der Mann sprang aus zwölf Metern Höhe und schlug auf Felsen auf.

Mallorca – Am Samstag, 25. März 2023, ist ein 26-jähriger Urlauber durch einen Klippensprung auf Mallorca gestorben. Die spanische Polizei, die Policía Nacional, ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Dieser ereignete sich in der beliebten Badebucht Cala Varques.

Tödlicher Klippensprung auf Mallorca: Urlauber springt aus 12 Metern Höhe und prallt auf Felsen auf

Wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtet, soll es sich bei dem Toten um einen US-Amerikaner aus Kalifornien handeln, der mit seiner Freundin ein paar Tage Urlaub auf Mallorca verbrachte. Er sei am Samstag gegen 13:50 Uhr im Osten Mallorcas in der Badebucht Cala Varques aus einer Höhe von zwölf Metern per Kopfsprung ins Wasser gesprungen. Dabei sei er auf Felsen aufgeschlagen.

Zeugen des tödlichen Unfalls wurde die Crew eines Segelboots, die zu dem Zeitpunkt vor Ort war. Sie hätten den schwerverletzten Mann aus dem Wasser geholt und ihn anschließend an Land gebracht. Doch hätte der Urlauber schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geatmet. Zwar rückte noch ein Rettungsteam mit einem Hubschrauber an, doch konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.

50 Minuten dauerte dabei der Rettungsweg über Land, der durch die schwierige Zufahrt erschwert wurde. Deswegen seien die Überlebenschancen bei schweren Unfällen in der Cala Varques auch eher gering. (han)