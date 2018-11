Mega-Party in Disco - als Messer-Mann erscheint, eskaliert die Lage

Junge Menschen feiern ausgelassen in einer Disco. Als ein Messer-Mann erscheint, eskaliert die Lage.

Mainz - Freitagnacht, laute Mucke, schwitzende Körper. Die Party ist in vollem Gange in einer Disco in Rüdesheim (keine 30 Kilometer westlich von Mainz entfernt). Als ein Messer-Mann erscheint, eskaliert die Lage. extratipp.com* berichtet darüber.

Messer-Vorfall in Disco nahe Mainz

Während Freitagnacht in einer Disco in der Nähe von Mainz (Mann fährt in VW Golf - er hört ein komisches Geräusch, dann passiert es) der Punk abging, betrat ein 25-Jähriger den Club. Der Mann war stark betrunken und legte sich sofort mit einigen Gästen an. Daraufhin sollte der Störenfried rausgeworfen werden - doch der drehte richtig durch. Erst warf er mit einem Aschenbecher nach einem Gast und traf ihn am Rücken. Dann eskalierte die Lage vollends: Der Irre zückte er ein Messer, fuchtelte damit herum und bedrohte die Gäste.

Mainz: Messer-Mann bedroht Gäste in Disco

Glück für den Discobesucher, der den Aschenbecher abbekommen hatte: Er blieb unverletzt und musste nicht in ärztliche Behandlung. Gegen den 25-Jährigen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Mainz wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann war zu betrunken für einen Atemalkoholtest, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Deren Ergebnis steht noch nicht fest. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich neben der Döner-Meldung derzeit auch für folgende Meldung: Polizei sucht VW Golf - dieser Spruch auf dem Auto könnte Täter überführen.

Matthias Hoffmann

