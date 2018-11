Mann will nur im Taxi nach Hause fahren - und erlebt üble Überraschung  

Ein Mann steigt in Mainz in ein Taxi - doch zahlen möchte er nicht.

Ein Mann nimmt sich vom Bahnhof ein Taxi nach Hause - dort angekommen endet der Tag für ihn in einem Desaster.

Mainz - Eine unschöne Erfahrung hat ein 73-Jähriger nach einer langen Zugreise gemacht: Um schneller nach Hause zu kommen, nahm er sich ein Taxi - das endete mit einem Polizeieinsatz. Über den kuriosen Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mann fährt von Mainz 80 Kilometer im Taxi nach Hause

Aber der Reihe nach: Ein 73-jähriger Mann aus Ludwigshafen hatte am vergangenen Dienstag (20. November) eine lange Reise mit dem Zug hinter sich. Sehr ermüdet stieg der Senior am Hauptbahnhof in Mainz (Mainz: Wütender Rentner sieht Kinder an Zebrastreifen - dann dreht er durch) aus und holte sich direkt ein Taxi. Dem Fahrer sagte er, er wolle nach Ludwigshafen - nach einer ca. einstündigen Fahrt kam er dort an und erlebte die böse Überraschung: Der Fahrer forderte für die 80 Kilometer lange Taxifahrer satte 125,80 Euro.

Nachdem der 73-Jährige die hohe Summe hörte, verschwand er wortlos in einem Haus - das Geld wollte er nicht bezahlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Da der Taxifahrer den Mann nicht zum zahlen bewegen konnte, rief er die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte die Situation relativ schnell aufgeklärt werden: Der 73-Jährige wollte nicht in Mainz aussteigen, sondern eine Station später in Mannheim. Dort habe er sich zwar kurz über dieungewohnte Umgebung gewundert, sei dann aber einfach ins Taxi gestiegen. Wieso sich der 73-Jährige nicht wunderte, dass er statt ein paar Minuten plötzlich eine Stunde brauchte, ist nicht klar.

Natascha Berger