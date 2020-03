Mädchen (9) an Covid-19 erkrankt – Grundschule geschlossen

Eine weitere Schülerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Eine Schule in wurde deshalb vorsorglich geschlossen. Ihre Klasse steht nun unter Beobachtung.

Herford – Am heutigen Mittwoch wurde in Nordrhein-Westfalen eine weitere Schule wegen des Coronavirus vorsorglich geschlossen. Eine Schülerin hatte sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die zuständige Behörde ergriff daraufhin in Absprache mit der Bildungsstätte diese Maßnahme. Etwa 180 Kinder sind von der Schließung betroffen. Wie owl24.de* berichtete, hatte sich ein neunjähriges Mädchen in Herford mit dem Coronavirus infiziert. Die Einzelheiten dazu lesen Sie beiden Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

