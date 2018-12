Keine guten Aussichten für Silvester - Temperatursturz im neuen Jahr?

Wie endet das Trockenjahr 2018, das auch über die Weihnachtstage stets mit milden Temperaturen aufwartete? Aktuelle Wettermeldungen lassen viele um eine gute Sicht auf das Feuerwerk fürchten.

2018 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Nach einem überwiegend trockenem, aber womöglich bedecktem Silvestertag könnte im Januar ein Temperatursturz folgen.

Deutschland wird im Januar und Februar möglicherweise von einem Jahrhundert-Winter überrascht.

Wetter-Update vom 29.12., 15.50 Uhr: Das neue Jahr bringt Schmuddelwetter

Das Trockenjahr 2018 endetwolkenreich und regnerisch - Silvesterraketen könnten im Nebel verschwinden. Am Sonntag wird es überwiegend stark bewölkt und trüb mit gebietsweise Nieselregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Schnee fällt nur in den Lagen oberhalb von 600 bis 800 Metern. Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es im Norden. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD deutschlandweit zwischen ein und neun Grad.

Auch am Montag, und damit womöglich auch am Silvesterabend, gibt es dichte Wolken und wenig Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen drei und zehn Grad. In der Silvesternacht kann es örtlich Nieselregen geben. „Raketen verschwinden wahrscheinlich relativ schnell in der weiterhin tiefhängenden, dichten Wolkendecke oder im Nebel“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser.

Auflockerungen gebe es am wahrscheinlichsten im Südwesten. Im Norden werde es zwar nicht neblig, aber windig. Der Luftmassenaustausch könne dazu beitragen, die örtliche Feinstaubbelastung durch Silvesterraketen zu verringern, ergänzte Leyser. Im Süden und der Mitte Deutschlands werde es nur wenig Wind geben. Und auch Ballungszentren und Großstädte seien von der Feinstaubbelastung an Silvester besonders betroffen.

Auch das neue Jahr startet laut DWD „schmuddelig“. Eine Kaltfront bringe schauerartige Regenfälle und vor allem im Norden und Osten frische, teils stürmische Windböen.

Wetter-Update vom 29.12., 9.30 Uhr: Hunderte Flugausfälle wegen Winterwetters in den USA

Ein Blick über den Atlantik: Wegen heftigen Winterwetters sind in den USA mitten in den Weihnachtsferien hunderte Flüge ausgefallen. Nach Angaben der Internetseite FlightAware wurden am Donnerstag und Freitag mindestens 1250 Verbindungen abgesagt. Mehr als 9000 Flüge hatten zudem Verspätung. Durch Sturm und Eis kamen im Süden der USA zwei Menschen ums Leben.

Nach mehr als 800 Flugstreichungen und gut 6500 Verspätungen am Donnerstag fielen am Freitag erneut mehr als 450 Flüge aus, 2900 weitere waren verspätet. Besonders betroffen war der internationale Flughafen Dallas/Fort Worth im US-Bundesstaat Texas.

Wetter-Update vom 28.12.18; 15.30 Uhr - So wird das Wetter an Silvester

Mittlerweile scheint festzustehen: Mit einer Mischung aus Regen, Schnee und Wind verabschiedet sich das Jahr 2018 in Deutschland. Am Samstag sorge ein Tief im Norden für Regen, am Sonntag bekomme auch der Osten und Süden Regen und Schnee ab, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Nur südlich der Donau und in Hochlagen des Schwarzwalds könne sich die Sonne für längere Zeit zeigen. Vor allem an der Küste blase einem der starke bis stürmische Wind den Regen ins Gesicht.

Schnee und Schneeregen gibt es laut Prognose in den östlichen Mittelgebirgen und im Osten Bayerns. Insbesondere in höheren Lagen des Erzgebirges könne es einiges an Neuschnee geben, auch vom Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald seien ein paar Zentimeter zu erwarten. Am Sonntag ziehen die Niederschläge ab, an den Alpen kann es jedoch noch bis in den Nachmittag hinein schneien. In den übrigen Landesteilen ist es meist trocken und mit 3 bis 9 Grad recht mild.

An Silvester beruhigt sich das Wetter. Der Wind nehme ab, es bleibe bewölkt. Nur mit etwas Glück kann es kurze Auflockerungen geben, am ehesten im Südwesten. Daran ändert sich laut DWD auch in der Silvesternacht wenig.

Milde Temperaturen an Weihnachten

Auf klassische weiße Weihnachten musste der Großteil Deutschlands auch in diesem Jahr verzichten. Mit wahrlich milden Temperaturen neigt sich das Jahr dem Ende zu. Auch wenn vereinzelte Regionen mit leichtem Hochwasser zu kämpfen hatten, war 2018 insgesamt das wärmste Jahr seit den Wetteraufzeichnungen. Mit außergewöhnlichen Wetterphänomenen wie Tornados, Sturzfluten oder extremen Hagel, hatte Deutschland vor allem im Mai und Juni zu kämpfen.

So wird das Wetter im Januar: Erwartet Deutschland ein Temperatursturz?

Doch obwohl der Dezember mit rund drei Grad durchschnittlich zu warm ausgefallen ist, könnte schon bald ein heftiger Temperatursturz folgen, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt. Obwohl sich ein Temperatursturz für die erste Januarwoche andeutet, gibt es dafür jedoch keine Garantie. „Es ist ein erster grober Trend. Ob der Temperatursturz aber wirklich auch kommt, ist heute noch total unsicher“, so Jung.

Jung weiter: „Die nächsten Tage dümpelt die Wetterlage einfach nur so vor sich hin. Spannendes ist beim Wetter nicht zu erwarten“, so der Diplom-Meteorologe. Der Winter könnte jedoch noch richtig an Fahrt aufnehmen. Ein außergewöhnliches Wetterphänomen könnte im Januar und Februar einen Jahrhundert-Winter nach Deutschland bringen.

