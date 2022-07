Lufthansa-Piloten stimmen für Streik: Arbeitskampf geht in die nächste Runde

Bei Lufthansa könnte bald wieder gestreikt werden. Die Piloten stimmten in einer Urabstimmung für einen Arbeitskampf. Noch sei aber kein Streik beantragt.

Berlin – Schlechte Nachrichten für viele Flugreisende: In einer Urabstimmung haben die Piloten der Lufthansa für einen Streik gestimmt. Die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit sprach sich demnach für einen Arbeitskampf aus. Das teilte die Vereinigung am Sonntagmittag, dem 31. Juli, mit. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, stimmten 98 Prozent der Piloten für weitere Streiks. Für Urlauber in den Sommermonaten ist das besonders ärgerlich, denn erst vor wenigen Tagen ging der Streik des Bodenpersonals zu Ende, der mehrere Flughäfen lahmlegte.

Piloten der Lufthansa machen sich bereit für Streik: Beginn des Arbeitskampfes noch unklar

Ob und wann bei der Lufthansa aber gestreikt werden könnte, ist indes vorerst unklar. „Auch im Interesse unserer Passagiere bedarf es jetzt eines ernstzunehmenden Lösungswillens seitens Lufthansa, um gemeinsam kreative Lösungsräume im Interesse des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden zu schaffen“, sagte Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der VC, in der Pressemitteilung der Vereinigung. Dennoch wäre ein Streik bei der Lufthansa von knapp 5000 Piloten theoretisch ab sofort möglich.

Dennoch sollte die eindeutige Abstimmung der Piloten zunächst ein klares Warnsignal an den Vorstand der Lufthansa wahrgenommen werden. Vom Management erwarte man nun „gute Angebote“, so Gröls. Für Flugreisende könnte das in den kommenden Tagen durchaus zusätzlichen Stress an den Airports in Deutschland bedeuten. Erst am Mittwoch hatte Verdi das Bodenpersonal zum Arbeitskampf aufgerufen. In der Folge fielen über 1000 Flüge aus und etwa 135.000 Passagiere mussten ihre Pläne ändern.

Streik noch nicht beantragt: Urabstimmung der Lufthansa-Piloten könnte Pläne von Passagieren durchkreuzen

Der Streik der Lufthansa-Piloten könnte laut Gröls noch abgewendet werden. Gegenüber dem Spiegel sagte er, dass die Belegschaft gesprächsbereit sei. Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent für 2022, einen automatischen Inflationsausgleich sowie eine Anpassung der Tarifstruktur. Insgesamt sechs Tarifrunden hatten bisher noch nicht zu einem Ergebnis geführt.