Lützerath-Räumung: Besuch bei den Klimaaktivisten im sterbenden Dorf

Von: Alexander Schäfer

Lützerat-Räumung: Die Tage des Dorfes sind gezählt, doch der Widerstand bleibt. © Robert Szkudlarek/wa.de

Die Tage von Lützerath sind gezählt. Das Dorf soll dem Braunkohle-Abbau zum Opfer fallen. Klimaaktivisten haben Lützerath besetzt. Ein Ortsbesuch.

Lützerath - Das Dorf Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier zwischen Aachen und Köln wird abgebaggert. Für die sogenannten Klimaaktivisten verläuft hier die 1,5 Grad-Grenze, entscheidet sich also der Kampf gegen die Erderwärmung. Wer sind diese Menschen, die das Dorf gegen die Räumung durch die Polizei verteidigen wollen?

Lützerath vor der Räumung: Wie ist die aktuelle Situation der Demonstranten?

Vor den Aktivisten treffen wir zunächst einmal Polizisten. In einem extra aufgestellten Container nahe der A44 können sich Journalisten für den „Polizeieinsatz Lützerath 2023“ akkreditieren lassen. Schließlich steht die ehemalige Siedlung im Besitz von RWE Power, das Unternehmen hat hier also Hausrecht. Journalisten wird der Zugang gestattet.

Die Akkreditierung hat den Vorteil, dass man mit einem Polizeiwagen in die Nähe des Ortes gebracht wird, den Greta Thunberg besucht und, wie es manche Beobachter formuliert haben, heiliggesprochen hat. Ein Fotograf, der mit uns fährt, trägt einen Helm mit der Aufschrift Presse. Er hatte tags zuvor mitbekommen, wie eine Kollegin einen Stein an den Kopf bekommen hat. „Das ist nicht ungefährlich dort. Die werfen mit allem“, erzählt er. Mit „die“ sind die Aktivisten gemeint.

Lützerath-Räumung: Die Verteidiger des Braunkohle-Dorfs und die Polizei

Rolf Brombach wirft keine Steine. Aber er regt sich mächtig auf. Der 69-Jährige kommt uns mit dem Fahrrad entgegen und zeigt auf abgeholzte Bäume entlang der Landstraße, die nach Lützerath führt. „Das ist eine Schweinescheiße“, schimpft er derbe über den Umgang von RWE mit den Bäumen und über das Unternehmen grundsätzlich. Noch mehr regt er sich über die Polizisten auf, die hier täglich mehr werden.

15 Jahre sei er selbst im Polizeidienst gewesen. Die Kollegen hier hätten kein Unrechtsbewusstsein, ihr Einsatz beruhe auf einer Lüge. Denn: Die Kohle unter Lützerath werde, so Brombach, für die Energiesicherheit gar nicht benötigt. Bund und Land sehen das anders. Und was das Abbaggern betrifft, wurde die Rechtmäßigkeit durch die Gerichte abschließend bestätigt. Dennoch will Brombach Strafanzeige stellen. Er sei Mitglied der Gruppe RWE Tribunal.



Lützerath bleibt? Fridays for Future, RWE Tribunal, Hambi Support - die Klimaaktivisten

Fridays for future ist ebenfalls dabei, wenn sich der mächtige Braunkohlebagger immer weiter durchs Gelände gräbt. Mitglied David Adelmann ist aus Düsseldorf angereist und schießt Fotos. Die Bilder sind spektakulär. Schaufelradbagger zählen zu den größten Baggern der Welt. So ein Gefährt wiegt mehr als 12 000 Tonnen, ist fast 100 Meter hoch und kann bis zu 240 000 Tonnen Kohle täglich ausbaggern. Das Schaufelrad hat einen Durchmesser von 21 Meter – so nah kommen auch wir dem Monstrum. Das hier ist eben keine normale Baustelle, auch wenn ständig Lkw hin und her fahren. Die Szenerie mit Bauarbeitern, Medienvertretern, Aktivisten und Polizisten ist surreal.



Ruth kommt mit dem Bollerwagen an uns vorbei. Sie ist Mitglied der Gruppe Hambi Support. Hambi – das ist der Hambacher Forst, der 2018 mit dem größten Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalens geräumt wurde und jetzt doch nicht mehr abgebaggert wird. Ihren Nachnamen verrät Ruth nicht, sie ist Ende 50 und kommt aus Belgien. 40 Kilometer ist sie gefahren, um den Aktivisten Trauben, Bananen und anderes Essen zu bringen. „Das haben wir containert“, erzählt sie, wohlwissend, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, weggeworfene Waren mitzunehmen. Was bringt sie sonst noch den Aktivisten hier vor Ort? Gemüse, Dosenöffner und Gaskocher, aber auch aufgeladene Powerbanks und Laptops. Der Kampf ums Klima wird eben auch online aus den Baumhäusern und Holzbarraken hier in Lützerath geführt.

Zu Besuch bei den Klimaaktivisten in Lützerath - ein sterbendes Dorf

Lützerath-Räumung: Die meisten Klimaaktivisten haben ihr Gesicht verdeckt oder wollen nicht fotografiert werden. © Robert Szkudlarek/wa.de

„Cops töten“ hat jemand auf die Hauswand des Duisserner Hofs geschmiert. Der letzte Landwirt von Lützerath hat das Gehöft mit der Denkmalplakette längst verlassen, jetzt sind vor allem junge Menschen hier. Aktivisten nennen sie sich. Für manche sind sie Klimahelden, für andere nur Kriminelle. Die meisten haben ihr Gesicht verdeckt, wollen nicht fotografiert werden. „Ich fotografiere dich auch nicht in deinem Garten“, klärt uns einer der dunkel gekleideten Männer auf. Bizarr, hält er sich gerade doch selbst auf fremden Grund auf. In einer Halle, wo früher Heu für Tiere gelagert wurde, stapeln sich Autoreifen. Sie dürften Futter für brennende Barrikaden werden. Einige Aktivisten üben das Klettern in Bäumen oder malträtieren mit einer Spitzhacke die Straße – so soll die Räumung erschwert werden.



Chronologie von Lützerath: Die lange Geschichte eines kleinen Dorfes geht zu Ende Lützerath ist groß in den Schlagzeilen, aber kleiner als ein Dorf: Die Siedlung liegt zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen, nahe Mönchengladbach. Wie viele andere Dörfer im Rheinischen Braunkohlerevier ist auch Lützerath schon sehr alt. Erstmals wurde es 1168 urkundlich erwähnt, die Ursprünge gehen aber wahrscheinlich noch deutlich weiter zurück. 2005 wurde im Braunkohleplan festgelegt, dass Lützerath RWE und der Kohlegewinnung weichen soll. Ein Jahr später wurden die ersten der rund 100 Einwohner entschädigt und zogen weg. Ab diesem Zeitpunkt sank die Zahl derer, die Lützerath ihr Zuhause nannten, stetig. Der letzte Einwohner war der Landwirt Eckardt Heukamp. Er lebte auf dem denkmalgeschützten Duisserner Hof, der seit dem 13. Jahrhundert an dieser Stelle existierte. Heukamp hatte sich juristisch lange gegen RWE gewehrt. 2022 ging der Duisserner Hof dann aber in den Besitz von RWE Power über. Im März 2022 gab das Oberverwaltungsgericht in Münster die Überreste von Lützerath zum Abbaggern frei. Kurz nach dem Urteil, im April 2022, nahmen mehrere Tausend Demonstrierende an einer Demo in Lützerath teil. Im Oktober verließ Eckardt Heukamp den Hof als letzter Einwohner von Lützerath. Seinen Hof hatte er zwischenzeitlich an Aktivisten untervermietet, die jetzt in Lützerath als Besetzer leben.

Lützerath gehört zum Abbaugebiet Garzweiler II. Im August 1987 reichte die Rheinbraun AG beim Bergamt Köln einen Rahmenbetriebsplan für einen Braunkohletagebau „Garzweiler II“ im Feld Frimmersdorf-West-West zur Zulassung ein. Nach diesen Planungen sollen mehr als 11 000 Menschen in 19 Ortschaften umgesiedelt werden. Im Dezember 1997 erteilt das Bergamt Düren die Zulassung für den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II für den Zeitraum 2001 bis 2045. Im Juli 2020 bestätigt der Bundestag die energiepolitische Notwendigkeit von Garzweiler II. Im Oktober 2022 einigen sich Bund, Land und RWE auf einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Im Dezember 2022 genehmigt die Bezirksregierung Arnsberg den RWE-Antrag auf Zulassung eines Hauptbetriebsplanes von 2023 bis 2025. Dieser sieht das vor, was nun passieren soll: das Ende der Siedlung Lützerath.

Braunkohle-Abbau in Lützerath: „Das ist jetzt schon sehr militaristisch hier“

Keine Probleme mit Fotos von sich hat Gary Evans. Der 58-Jährige aus Aachen spricht mit amerikanischem Akzent. „Fucking crazy“ sei das, was hier passiere. Der Kohlekompromiss sei ein fauler Kompromiss. Zwar sei der Ausstieg aus der Kohle um acht Jahre auf 2030 vorgezogen worden, doch „die Menge an Kohle bleibt gleich“. Evans hofft, dass noch mehr Demonstranten kommen, um Druck zu machen. Alles, was über 1,5 Grad Erderwärmung liegt, führe in ein „climate disaster“, oder wie er auf Deutsch anfügt „uns alle zu Tode“. Von den schwarz vermummten Aktivisten grenzt sich Evans ab. Cops, also Polizisten, seien keine „Bastards“. „Das sage ich nicht“, betont er. Ihnen zu trauen, falle ihm jedoch schwer. Er habe so seine Zweifel, dass die Mahnwache tatsächlich noch bis zum 9. Januar in Lützerath bleiben darf und erst dann geräumt wird. „Das ist jetzt schon sehr militaristisch hier.“ Deshalb habe man den Tag X für den Widerstand ausgerufen.

Mit einem Holzkreuz der Polizei entgegentreten: Friedlich demonstriert die Gruppe der Lützerath-Demonstranten. © Robert Szkudlarek/wa.de

Cornelia Senne tritt mit einem Holzkreuz den Polizisten entgegen. Die 59-Jährige steht mit einer Gruppe von Aktivisten nahe der Abbruchkante – dem großen Bagger gegenüber. Sie demonstriert friedlich gegen „das Maß an Zerstörung und Gewalt“. Wenn die Räumung beginnen sollte, werde sie sich in der „Eibenkapelle“ von Lützerath aufhalten, beten und singen. Es ist eine kleine Umfriedung, kein Gebäude. Senne gehört der Gruppe Die Kirchen im Dorf lassen an und kommt seit drei Jahren regelmäßig aus der Eifel ins Braunkohlerevier. „Hier werden Lebensräume vernichtet“, klagt sie an. Begonnen habe es hier mit Bärbel Höhn als NRW-Umweltministerin in den 1990er Jahren. „Und jetzt bringen es die Grünen zu Ende“, sagt sie enttäuscht über die Partei, die in Düsseldorf und Berlin mitregiert.