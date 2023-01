Lützerath-Räumung beginnt – Konfrontation zwischen Polizei und Aktivisten

Ein Polizist steht in Lützerath und beobachtet Klima-Aktivistinnen und Aktivisten, die das kleine Dorf besetzen. © Oliver Berg/dpa

Der Braunkohleort Lützerath in NRW wird seit dem Morgen des 11. Januar geräumt. Dabei kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Aktivisten.

Lützerath – Die Räumung des Braunkohleortes Lützerath in NRW hat am Mittwochmorgen (11. Januar) begonnen. Während die Polizistinnen und Polizisten die dort anwesenden Aktivistinnen und Aktivisten zum Verlassen des Gebietes auffordern, ignorieren diese den Appell einfach – und stellen sich den Ordnungskräften in den Weg. Am Morgen flogen bereits Molotowcocktails in Richtung der Polizei, die über den heutigen und auch die kommenden Tage dort im Einsatz sein wird.

24RHEIN beleuchtet die aktuelle Lage in Lützerath und informiert über alle aktuellen Vorfälle und Entwicklungen.

Viele Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich in selbstgebaute Baumhäuser auf dem Gelände zurückgezogen – und denken nicht daran, das Gebiet zu verlassen. (mo)