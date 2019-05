Doppelmorde, Vergewaltigungen, Vermisste: Hat dieser Mann mehr als 200 Taten verübt?

Der Cold Case eines Serienmörders wird in Lüneburg neu aufgerollt.

In Lüneburg wird der Cold Case eines mutmaßlichen Serienmörders neu aufgerollt. Gehen eventuell mehr als 200 Taten auf das Konto des ehemaligen Friedhofsgärtners?

Zurzeit wird in Lüneburg der Cold Case eines mutmaßlichen Serienmörders neu aufgerollt

Es wird geprüft, ob der Mann mit mehr als 200 Taten, darunter Doppelmorde und Vergewaltigungen, in Verbindung steht

Der ehemalige Friedhofsgärtner gilt als Verantwortlicher für die sogenannten "Göhrdemorde" von 1989

Lüneburg - Derzeit wird der Fall eines mutmaßlichen Serienmörders in Lüneburg neu aufgerollt. Wie nordbuzz.de* berichtet, soll der Mann mindestens fünf Menschen ermordet haben. Ermittlungen sollen mögliche Verbindungen zu weiteren Taten aufdecken.

Serienmörder aus Lüneburg: Ist dieser Mann für mehr als 200 Taten verantwortlich?

Untersucht wird der Fall eines ehemaligen Friedhofsgärtners, der als Verantwortlicher für zwei Doppelmorde gilt, die im Jahr 1989 in der Göhrde, einem Waldgebiet östlich von Lüneburg, verübt wurden. Der mutmaßliche Täter starb 1993. Erst 2017 wurde im ehemaligen Haus des Mannes, das sich am Stadtrand von Lüneburg befindet, die Leiche einer seit 1989 verschwundenen Frau gefunden. Später wurde das gesamte Gebäude untersucht. Die Polizei konnte 400 Spuren und Gegenstände sichern, von denen rund 200 Asservate an das Landeskriminalamt Hannover gingen.

Vergewaltigungen, Vermisste, Doppelmorde: Gehen diese Taten alle auf das Konto des Friedhofsgärtners?

Mittlerweile prüfen die Ermittler im Zusammenhang mit demFriedhofsgärtner mögliche Verbindungen zu mehr als 200 Taten, zu denen unter anderem diverse Vermisstenfälle und Vergewaltigungen zählen. Da der mutmaßliche Serienmörder über einen längeren Zeitraum in Karlsruhe lebte, erstellte die Polizei ein Bewegungsbild des Mannes. In der Göhrde sind 1989 zwei Paare getötet worden. Der Friedhofsgärtner gilt als Verantwortlicher für die sogenannten "Göhrdemorde", die damals bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Gerade kam es auf der Insel Norderney zu einer mysteriösen Entdeckung: Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde eine unbekannte Masse angeschwemmt und verbreitet Panik.

Cold Case aus Lüneburg neu aufgerollt: Neue Erkenntnisse werden mit Spannung erwartet

Der Mann nahm sich im April 1993 das Leben, als er wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft saß. Laut Polizei soll er in einigen Fällen von einem möglichen Komplizen unterstützt worden sein. Die Ermittlungsgruppe Göhrde will über die neuesten Auswertung informieren.

In Hamburg kam es zum schockierenden Vorfall: Ein Mann soll einem 14-jährigen Mädchen Wodka und Kokain gegeben haben. In seinem VW folgte der reinste Horror, wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist.

+ Das ehemalige Haus des Friedhofgärtners © picture alliance/dpa

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.