Frau gewinnt irre Summe im Lotto - und punktet mit sympathischer Aussage.

Eine Frau aus dem südhessischen Main-Kinzig-Kreis gewinnt irre Summe im Lotto - und punktet mit sympathischer Aussage.

Main-Kinzig-Kreis - Der Lottogewinner vom 1. Juni in Höhe von exakt 1.575.704,90 Euro ist gefunden - eine alleinstehende Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis legte jetzt die passende Spielquittung vor und löste damit ihren Millionengewinn ein, teilte Lotto Hessen mit. Der Betrag wird innerhalb weniger Tage auf ihrem Bankkonto eingehen.

Sie war bundesweit die Einzige, die bei der Lottoziehung am 1. Juni die sechs Richtigen 3, 15, 22, 25, 29 und 30 traf – und muss den Gewinntopf der Klasse 2 daher mit niemandem teilen. Zum Sprung in die mit gut zehn Millionen Euro gefüllte Gewinnklasse 1 hatte der Rentnerin die passende Superzahl 7 gefehlt, doch war sie darüber bei der Gewinneinlösung in Wiesbaden überhaupt nicht enttäuscht.

Lottogewinnerin aus dem Main-Kinzig-Kreis punktet mit sympathischer Aussage

„Das ist das Gute an meinem fortgeschrittenen Alter, ich brauche gar keine zehn Millionen mehr, mein Gewinn ist mehr als genug für mich und mehr als ich mir jemals erträumt habe“, erklärte sie. Wie sie den Betrag verwenden will, daraus machte sie keinen Hehl: „Ab sofort wird nicht mehr gespart und immer aufs Geld geschaut, wozu auch, jetzt wird nur noch genüsslich gelebt und ausgegeben.“

Zwar habe sie immer ein festes Einkommen gehabt, große Sprünge, Reisen oder Extravagantes konnte sie sich nach eigenem Bekunden jedoch nie leisten. Das soll sich jetzt ändern. Von ihrem Gewinn erfahren hatte sie erst, nachdem der Teilnahmezeitraum ihrer Spielquittung abgelaufen war und sie ihre getippten Zahlen mit den gezogenen verglich.

Lottogewinnerin aus dem Main-Kinzig-Kreis spielt seit 40 Jahren

Daraufhin wandte sie sich an die Zentrale von LOTTO Hessen in Wiesbaden. Die rüstige Neumillionärin ist seit 40 Jahren Kundin und spielt ausschließlich das Traditionsprodukt LOTTO 6aus49. Das Lottoglück im Main-Kinzig-Kreis ist der zweite hessische Millionengewinn und zugleich zehnte Treffer mit sechs Richtigen in Hessen in diesem Jahr. (chw)

