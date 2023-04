Lotto-Gewinn mit 17: Was danach kam, wünscht sie niemandem

Von: Felina Wellner

Teilen

Vor 10 Jahren wurde Jane Park zur jüngsten Gewinnerin der Lotterie „EuroMillions“. Doch der Höhenflug der heute 27-Jährigen war kurz.

Edinburgh – Als Teenager den allerersten Lottoschein kaufen – ein Kurzentschluss mit Folgen für Jane Park. Von ein auf den anderen Tag war die junge Britin um eine Million britische Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) reicher. Nun blickt sie zurück auf die nicht nur rosigen 10 Jahre als Millionärin.

Zwischen Reichtum und Öffentlichkeitsdruck: Britin spricht über die Zeit nach ihrem Lotto-Gewinn

„Das wünsche ich niemanden“, sagt die Britin in der US-Talkshow „Dr. Phil“ als sie auf die Folgen ihres Erfolgs blickt. Aufgrund ihres jungen Alters galt sie als Sensation. Sie berichtet, dass sie dazu gedrängt wurde, ihren Gewinn zu veröffentlichen. Schon bald kannte das ganze Land ihren Namen und auch weltweit steht sie in den Schlagzeilen. Es folgten Todesdrohungen und permanentes Stalking. „Das muss dir mit 17 unter die Haut gegangen sein“, zeigt sich Moderator Phil McGraw einfühlsam.

Lotto-Gewinn mit Folgen: Jane Park spricht in US-Talkshow über Höhen und Tiefen. © Dr. Phil/Screenshot

Das erste Mal spricht sie 2021 in einem Interview mit tyla.com über die Kehrseiten als Millionärin. Sie gibt zu, auf die Berühmtheit hingefiebert und davon geträumt zu haben, permanent auf dem roten Teppich zu stehen. Tatsächlich gebe es Zeiten, in denen sie den Luxus genießen kann, nach Dubai fliegt und schöne Dinge erlebt.

Die Realität sei aber auch häufig eine andere: „Ich sitze allein in einem Haus mit drei Schlafzimmern und weine mich in den Schlaf.“ Als hätte ein weiterer frisch gebackener Lotto-Millionär im zarten Alter von 18 Jahren aus diesen Erfahrungen eine Lehre gezogen, legt dieser sich einen vernünftigen Plan dafür zurecht.

Als Teenager Lotto spielen? Jane Park forderte Spielteilnahme ab 18

In der Talkshow kommt Jane Park auf ein weiteres Problem zu sprechen: Sie habe niemanden mit so viel Geld gekannt und gönnte sich alles, was ihr in den Sinn kam. Dazu zählten Schönheitseingriffe à la Po-Lifting und Brust-Op. „Ich war jung und naiv“, gibt sie gegenüber Dr. Phil zu. Und auch die große Liebe lässt auf sich warten. Es sei schwierig zu unterscheiden, ob sie von Männern für ihre Person oder ihr Geld geliebt werde, sagte sie in einer britischen Radiosendung.

EuroMillions Diese Lotterie besteht seit 2004. Teilgenommen werden kann in neun Ländern Europas, darunter auch Deutschland. Mittlerweile ist die Volljährigkeit Voraussetzung zur Teilnahme, zuvor war dies ab 16 Jahren möglich. Der Jackpot beträgt zwischen 17 Millionen und 240 Millionen Euro. Doch: Für Lotto in Deutschland wurde eine maximale Gewinnsumme von 45 Millionen Euro festgelegt.

„Lotto ist kein Kinderspiel – Spielteilnahme ab 18 Jahren“ ist deutschlandweit ein bekannter Werbeslogan. Und das nicht ohne Grund: Was die junge Britin erleben musste, ist kein Einzelfall. Auch für andere Teenager wurde der Lotto-Gewinn zum Fluch. Jane Park forderte EuroMilllions deshalb auf, die Altersvorgaben zu überdenken und auf 18 Jahre zu erhöhen. Mit Erfolg: Seit April 2021 müssen Teilnehmende dieser Lotterie volljährig sein. (Felina Wellner)