Loriot-Fans aufgepasst: Sammlermünze zum 100. Geburtstag – und seine lustigsten Zitate

„Renate? Renaaate!“ Unvergessen, diese Szene aus „Pappa ante Portas“: Loriot gehört zu den größten Komikern Deutschlands. © Pappa ante Portas/United Archives/imago

Sie lieben Loriot und kennen seine Sketche fast auswendig? Dann sollten Sie sich diesen Text durchlesen. Besonders, wenn sie jetzt denken: „Ach was...“

Hamburg – Ei gekocht, aber zu hart? „Dann stimmt mit deinem Gefühl etwas nicht.“ Wein geköpft? „Abgezapft und original verkorkst.“ Wer in Deutschland einen scharfsinnigen Humor hat, der kennt diese Sätze. Und baut sie ab und an in seinen eigenen Alltag ein. Quasi als Hommage. Denn für viele Deutsche ist der Verfasser der Sätze der beste Komiker, den das Land je gesehen hat – die Rede ist natürlich von Loriot. Oder, wie er mit bürgerlichem Namen heißt: Vicco von Bülow.

Nächstes Jahr hätte der 2011 verstorbene Kult-Komödiant seinen 100. Geburtstag gehabt. Deswegen soll im September 2023 eine Sammlermünze ihm zu Ehren geprägt werden, wie das Bundesfinanzministerium am Mittwoch mitteilte.

Das Ministerium bringt immer wieder Sammlermünzen heraus, um berühmte Persönlichkeiten zu würdigen. Die Loriot-Münze wird schon zu einem erschwinglichen Preis von 20 Euro zu haben sein. Sie wird seinen „Rosenkavalier“ zeigen, eine bekannte Zeichnung Loriots. Mit der Münze kann übrigens auch gezahlt werden.

Es gibt Familien, die bei einem Zusammentreffen immer wieder Zitate aus seinen urkomischen und unzähligen Sketchen und Filmen wie „Ödipussy“ und „Pappa ante Portas“ fallen lassen. Zum Beispiel diese Sätze, welche für viele legendär sind...

Loriot Zitate: Die besten Sprüche des Komikers für den Alltag mit der Familie

Loriot-Zitate eignen sich wunderbar im Alltag, um die Stimmung aufzulockern. Vor allem, wenn diese gerade nicht die beste ist.

Wenn jemand beim Essen etwas im Gesicht hat, heißt es dann: „Sie haben da...“ Natürlich aus Loriots Sketch, als er Evelyn Hamann mit der Nudel im Gesicht seine Liebe gestehen will. „Bitte unterbrechen Sie mich nicht.“

Der Kellner kommt nicht an den Tisch? Sagen Sie leise zu ihren Tischnachbarn: „Herr Ober, können wir Ihnen vielleicht irgendwas bringen?“

Der Partner nervt? Dann bringt der Satz „Ich will einfach nur hier sitzen“ ihn bestimmt zum Lachen. Und dazu, Ihnen etwas Ruhe zu gönnen.

Ihr Partner will sein Essen mit Ihnen teilen? „Nicht, dass du mich übervorteilst!“ (Sketch mit Kosakenzipfel)

Ein guter Freund oder eine Freundin klagt über den Partner? „Männer sind, und Frauen auch. Überleg dir das mal. Gerade, weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden?“ (Als Loriot seinen Teenager-Sohn in „Pappa ante Portas“ aufklärt – oder, besser gesagt, es versucht.)

Sie und ihr Partner haben keine Lust auf Einkaufen? „Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein.“ Bringt ganz sicherlich mehr als nur ein Schmunzeln zum Vorschein.

Oder mal kein Bock auf Putzen? Der Spruch „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann“ geht immer. Ist ihnen zu versaut? Naja. Immerhin kommt er jedes Jahr an Weihnachten in der ARD!

Loriot-Fans aufgepasst: Hier gibt es seine Filme und Sketche zu sehen

Und da wären wir auch schon beim Thema. Natürlich bekommt man beim Lesen Lust, mal wieder Sketche oder Filme von und mit Loriot zu schauen. Auf Netflix können Sie sich derzeit den Film „Pappa ante Portas“ streamen. Die ARD bringt in der Mediathek immer wieder Sketche von Loriot – jedes Jahr an Weihnachten gibt es den Kult-Klassiker „Weihnachten bei Hoppenstedts“. „Loriot - Die vollständige Fernseh-Edition - Alle Sketche und Cartoons aus 40 Jahren“ gibt es im Handel als DVD zu kaufen. Da bleibt nur noch die Frage: „Wird das günstiger, wenn ich gleich mehrere nehme?“