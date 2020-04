Kurioses Läuten: Waschbär steuert die Kirchenglocken

Manchmal läuten die Glocken der Dorfkirche in Löwenhagen (Kreis Göttingen) nicht. Der Übeltäter soll ein Waschbär sein, der im Kirchenturm wohnt.

Glocken von Dorfkirche im Landkreis Göttingen läuten nur hin und wieder

läuten nur hin und wieder Waschbär könnte dafür verantwortlich sein

Vorstand der Kirche plant Gegenmaßnahmen



Niemetal - Den Bewohnern von Löwenhagen (Gemeinde Niemetal) im Landkreis Göttingen ist in letzter Zeit etwas aufgefallen. Wie kurios die Geschichte dahinter ist, konnten sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen.

Kreis Göttingen: Anwohner vermissen Glockenläuten der Kirche in Löwenhagen – Waschbär ist schuld

Da die Glocken der Dorfkirche in Löwenhagen manchmal nicht läuteten, wie zuletzt wieder vor ein paar Wochen, machten sich einige verwunderte Anwohner auf den Weg zum Vorstand der Kirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde im Kreis Göttingen, um das kuriose Phänomen anzusprechen. Der ging anschließend zum Kirchturm, um dem Problem auf den Grund zu gehen.

Eigentlich handelt es sich bei dem Problem aber um nichts Neues, denn wie es schon seit ein paar Jahren hin und wieder der Fall ist, war auch dieses Mal ein großer, schwarzer Hebel im Turm umgelegt, so Roswitha Kamm vom Kirchenvorstand. Warum der Hebel aber immer wieder umgelegt wird und wer oder was dahinter steckt, war weder dem Dorf noch dem Kirchenvorstand bisher bekannt.

Vorstand von Kirche in Löwenhagen (Kreis Göttingen) weiß von Waschbär

Der Kirchenvorstand weiß allerdings, dass ein Waschbär es sich seit etwa zwei bis drei Jahren im Turm der Kirche gemütlich gemacht hat. Zuerst habe man den pelzigen Bewohner an seinen Hinterlassenschaften erkennen können, allerdings wisse man nicht, wo er immer wieder reinkommt, so Kamm und meint weiter: „Da sind sie in der Beziehung schlauer als wir.“

+ Der schwarze Hebel schaltet die Glocke ein und aus. © Privat/nh Matthias Freter aus Löwenhagen im Kreis Göttingen gelang schließlich ein Schnappschuss des normalerweise scheuen Tieres. Als an dem schwarzen Hebel, der die Glocken der Dorfkirche aktiviert, dann Bissspuren entdeckt wurden, schien der Übeltäter gefunden.

Kreis Göttingen: Überlistet der Waschbär die Technik der Kirche in Löwenhagen?

Geregelt ist das Glockengeläut der Kirche über eine Zeitschaltuhr. Dreimal soll es eigentlich am Tag läuten: morgens, mittags und abends. Vor etwa fünf Jahren sei die Technik modernisiert worden, so Roswitha Kamm. Sogar die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit funktioniere automatisch. Eine Spezialfirma aus Thüringen kommt alle zwei Jahre vorbei und wartet die Technik der Uhr.

+ Die Kirche in Löwenhagen hat einen tierischen Untermieter, der sich wohl hin und wieder an der Technik zu schaffen macht. © Matthias Freter/nh Es sei aber bereits vorgekommen, dass zu Silvester die Glocken zwar entsprechend der Programmierung um Mitternacht läuteten, allerdings ungeplanterweise auch in den nächsten Nächten wieder zu hören waren. In den Turm der Dorfkirche im Landkreis Göttingen gelange man aber nur mit einem Schlüssel, den lediglich der Vorstand selbst in seiner Obhut habe.

Kreis Göttingen: Kirche Löwenhagen will Waschbär in Ruhe lassen

Daher steht der kleine Waschbär stark im Verdacht, die Technik hin und wieder manipuliert zu haben. Sollte der Schalter wieder in falscher Position vorgefunden werden, würde das den Verdacht natürlich nur erhärten.

Der tierische Untermieter muss sich allerdings keine Sorgen um sein geliebtes Zuhause im Turm der Kirche machen: Künftig soll ein Kasten oder Draht um den Hebel angebracht werden, damit dieser nicht mehr vom Waschbär umgelegt werden kann. Dann dürften sich die Bewohner von Löwenhagen im Kreis Göttingen auch wieder auf jeden Glockenschlag verlassen können.

Von Kim Henneking und Nail Akkoyun

*hna.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Auch wenn der Waschbär in Kassel in den letzten Jahren zu einem inoffiziellen Wappentier wurde, richten die Tier oft große Schäden an. Lesen Sie hier, wie man sich vor Waschbären schützen kann.

Immer mehr Waschbären gibt es auch im Landkreis Northeim. Südniedersachsen ist sogar Spitze im Land bei Abschusszahlen.