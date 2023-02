„Mein Krebs ist zu aggressiv“: Keine Heilungschancen für Tim Lobinger

Von: Susanne Kröber

Teilen

Tim Lobingers Schicksal bewegt nicht nur die Fans des früheren Weltklasse-Stabhochspringers. Für seine Krebserkrankung gibt es keine Chance auf Heilung.

München – Am 3. März 2017 bekam Tim Lobinger die niederschmetternde Diagnose Leukämie. Nach zahlreichen Chemotherapien und einer Stammzellentransplantation galt der ehemalige Stabhochspringer als krebsfrei, doch Ende 2021 kehrte der Krebs zurück. „Im Februar sagten mir die Ärzte, der Tod rücke näher“, erklärt Lobinger, der gerade mal noch 66 Kilogramm bei 1,93 Meter Größe wiegt, im Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden.“

Tim Lobinger über Krebserkrankung: „Heilung wird es bei mir nicht mehr geben“

Große Hoffnungen hatte Tim Lobinger in die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie gesetzt, bei der Zellen entnommen und in einem Labor genetisch verändert werden. Danach werden die Zellen dem Patienten wieder eingesetzt und sollen dann die Krebszellen vernichten. Doch bei Lobinger schlug die Therapie, die im Klinikum Würzburg durchgeführt wurde, zunächst nicht an. Nach zwei Wochen wurde der Hallenweltmeister von 2003 entlassen. „Ein schlimmer Moment, weil mir die Ärztin sagte: ‚Wir haben uns das alles anders vorgestellt‘“, erinnert sich Lobinger in einem früheren Interview mit Bunte.

Der frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger will trotz aussichtsloser Lage weiter gegen den Krebs kämpfen. © IMAGO/Chai v.d. Laage

Verzögert zeigte die Krebstherapie dann doch noch ihre Wirkung bei Tim Lobinger an, allerdings nur zu 90 Prozent. „Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv“, so Lobinger im Bild-Interview. Aufgeben ist für den Ex-Stabhochspringer, der 1999 als erster deutscher Springer die magische 6-Meter-Marke knackte, aber keine Option. „Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen“, betont Lobinger laut Bild. „Es gibt immer kleine Wege, die es einem ermöglichen, Kraft zu schöpfen und nicht die Hoffnung zu verlieren.“

Tim Lobingers Krebs ist nicht heilbar: „Die Gespräche mit meinen Kindern waren hart“

Aus seiner Ehe mit der früheren Dreispringerin Petra Lobinger hat Tim Lobinger Tochter Fee und Sohn Lex-Tyger, sein jüngster Sohn Okkert stammt aus Lobingers Ehe mit Alina Lobinger, ehemals Baumann. Mit seinen Kindern darüber zu sprechen, dass es keine Chance mehr auf Heilung gibt, war besonders schlimm für den Ex-Stabhochspringer. „Die Gespräche mit meinen Kindern waren hart“, gesteht Lobinger gegenüber Bild.

Aber seine Kinder sind auch der Grund für Tim Lobinger, seine letzten Kräfte zu mobilisieren. Im Juni 2022 konnte er seine Tochter Fee bei ihrer Hochzeit zum Altar führen. Die Einschulung seines Sohnes Okkert am 13. September musste jedoch ohne Papa Tim stattfinden, da er sich laut Bild einer Not-OP am Magen unterziehen musste. Kurz zuvor hatte Lobinger am 3. September 2022 noch seinen 50. Geburtstag feiern können. „Diesen Tag noch zu erleben, war einer meiner Meilensteine.“

Alles, was sich Tim Lobinger jetzt noch wünscht, ist Lebenszeit, wie er im schon im März im Interview mit Bunte erklärte. „Wenn ich mich jetzt noch einmal zwei, drei Jahre schleppe, gibt es da mit Sicherheit wieder eine andere Therapiemöglichkeit, die mir helfen kann. Und wenn meine Chance nur ein Prozent ist, ergreife ich sie. Darauf setze ich.“