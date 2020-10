Lkw kracht in Aufenthaltsraum von Firma: Fahrer kommt ums Leben

In Eslohe (NRW) krachte ein Lkw in ein Firmengebäude. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.

Tragischer Unfall im Sauerland: Ein Lkw krachte in den Aufenthaltsraum einer Firma. Der Fahrer kam ums Leben.

Eslohe (NRW) - Der Fahrer eines Lkw ist am Montagvormittag bei einem schweren Unfall in Eslohe (NRW) gestorben. Er kam auf der L519 in der Nähe des Ortsteils Sieperting mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn ab und krachte in ein Firmengebäude.

Der Lkw rauschte in den Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, wie sauerlandkurier.de* berichtet. Der war zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise leer, sodass keine weiteren Menschen verletzt wurden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Kräften aus. Die Landstraße, auf der das Unglück geschah, musste für längere Zeit gesperrt werden. - *sauerlandkurier.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.