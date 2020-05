Vermisst: Mann aus Limburg kam nie bei seinem Bruder an

Ein 52-Jähriger aus Limburg wird vermisst. Er war auf dem Weg zu seinem Bruder im Kreis Limburg-Weilburg.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Limburg (Hessen) wird vermisst

Zuletzt war er in einem braunen Skoda unterwegs

Die Polizei bittet um Mithilfe: Der Vermisste könnte Hilfe brauchen

Limburg - Der 52-jährige Dirk Hennen aus Limburg (Hessen) wird seit Dienstag (12.05.2020) vermisst. Laut Polizei verschwand er auf dem Weg zu einem Baumarkt beziehungsweise auf dem Weg zu seinem Bruder, der nicht weit entfernt in Frickhofen (Landkreis Limburg-Weilburg) lebt.

Der Vermisste fuhr demnach gegen 13.20 von seiner Wohnanschrift in der Schulstraße im Limburger Stadtteil Staffel los. Er war unterwegs mit einem braunen Skoda Superb mit dem Kennzeichen LM-AA 907. Bei seinem Bruder kam Hennen nie an.

Vermisster 52-Jähriger aus Limburg könnte auf Hilfe angewiesen sein

Die Polizei sucht den verschwundenen Dirk Hennen aus Limburg mit einem Foto und einer Personenbeschreibung.

Er ist rund 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur.

Seine grau melierten Haare trägt er kurz.

Als der Vermisste seine Wohnung verließ, trug er Jeans, einen dunkelblauen Kapuzenpullover und grüne Turnschuhe.



Bisher verlief die Fahndung der Polizei Limburg erfolglos. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass Hennen auf Hilfe angewiesen ist.

Vermisst! Polizei bittet bei Suche nach Mann aus Limburg um Hilfe

Wer den Vermissten aus Limburg gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Auch Hinweise zum Verbleibt des Fahrzeugs von Hennen können hilfreich sein. Die Polizei Limburg ist unter der Telefonnummer 06431 91400 zu erreichen.

Nicht nur Limburg: Hunderte Meldungen zu Vermissten in Deutschland

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur drei Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.

Die Spur in einem anderen Vermisstenfall führt nach Frankfurt. Eine Frau aus einer Klinik in Wiesbaden wird ebenfalls vermisst.