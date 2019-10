Mann kapert Lkw in Limburg und rammt mehrere Autos - ein Schwerverletzter 

In Limburg soll ein Lkw-Fahrer mit Absicht andere Autos gerammt haben.

In Limburg soll am frühen Montagabend ein Lkw-Fahrer andere Autos gerammt haben. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Limburg - Am frühen Montagabend ist in der Innenstadt von Limburg ein Lkw-Fahrer auf mehrere stehende Autos aufgefahren. Ersten Informationen zufolge soll der Fahrer den Lkw gekapert haben und an einer Ampel auf der Hauptverkehrsstraße „Schiede“ mit Absicht auf die anderen Fahrzeuge aufgefahren sein.

Limburg: Mann kapert Lkw

Durch den Zusammenprall ist eine Person schwer verletzt worden, insgesamt sind 15 Menschen betroffen. Der Lkw-Fahrer befindet derzeit in Behandlung. Weitere Informationen folgen. kb

