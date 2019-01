Mann ist in seinem Auto unterwegs - als Scheinwerfer von VW Touareg aufleuchten, wird es brenzlig

Nichts ahnend fährt ein Mann über die Straße. Ein Wagen drängelt von hinten - dann passiert es.

Limburg - Ein Mann ist in seinem Auto nahe Limburg unterwegs - als die Lichter von einem VW Touareg aufleuchten, beginnt das Grauen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Am Montag (14. Januar) war ein Mann gegen 21.30 Uhr in seinem Wagen in der Nähe von Limburg unterwegs. Der 34-Jährige bemerkte hinter sich ein dicht auffahrendes Auto, dessen Fahrer ständig die Lichthupe aufleuchten ließ.

Der nichts ahnende Mann fuhr darauf hin rechts ran, ein VW Touareg hielt in der Nähe. Dessen Insassen, zwei Männer, sprangen aus dem Wagen und liefen zu dem Auto des später Geschädigten, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Limburg.

Polizei Limburg: Fahrer von VW Touareg schlug auf 34-Jährigen ein

Der Fahrer des VW Touareg zog den 34-Jährigen aus seinem Auto und schlug dann auf ihn ein. Anschließend stiegen die beiden Männer wieder in den SUV und brausten in die Nacht. Der Schläger war etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug Bart und hatte kurze, lockige Haare. Sein Outfit war komplett in Schwarz. Hinweise bitte unter: (06471) 93 860.

Matthias Hoffmann

