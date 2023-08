„Letzte Generation“ versenkt Grundgesetz vor Sehenswürdigkeit in Bayern – und färbt Wasser schwarz

Auf der Herreninsel im Chiemsee

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die „Letzte Generation“ sorgt derzeit mit Blockaden in Regensburg und München für Wirbel. Doch auch auf dem Chiemsee protestieren die Aktivisten.

Prien am Chiemsee – Sie sind wieder in aller Munde: Die Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgten bereits am vergangenen Samstag, 19. August, für eine Störaktion bei einem PR-Event von Markus Söder. Im Zuge dessen kündigten sie auch Proteste in Regensburg und München an. Und diesen Worten ließen sie nun Taten folgen, auch wenn in Regensburg nicht alles nach Plan verlief. Zumindest in München sorgten die Aktivisten am Donnerstag, 24. August, für viele Störungen im Straßenverkehr. Bei der Menge an Protestaktionen ging nun fast unter, dass die „Letzte Generation“ auch den Chiemsee ins Visier nahmen.

„Letzte Generation“ mit Protest bei Sehenswürdigkeit – das Wasser wurde schwarz

Kurz vor den umfangreichen Protesten in München am Donnerstag statteten Aktivisten der „Letzten Generation“ einer beliebten Sehenswürdigkeit in Bayern einen Besuch ab: Die Herreninsel im Chiemsee, wo sich auch das Neue Schloss Herrenchiemsee befindet. Vor diesem monumentalen Gebäude befinden zwei Brunnen – der Fortuna- und der Fama-Brunnen. Und genau diese wurden Opfer einer Protestaktion der „Letzten Generation“.

+ Aus Protest gegen die deutsche Klimapolitik haben Aktivisten der „Letzten Generation“ das Wasser des Fortuna- und des Famabrunnens vor dem Neuen Herrenschloss auf der Herreninsel im Chiemsee schwarz gefärbt. © Letzte Generation

Am Mittwoch, 23. August, stiegen Aktivisten in die Brunnen, färbten das Wasser schwarz wie Erdöl und versenkten dort symbolisch das Grundgesetz. Das geht aus einer Pressemitteilung der „Letzten Generation“ hervor, die von Bürgerinnen und Bürgern schreibt, die dort aktiv gewesen seien. Der konkrete Anlass ist demzufolge das Datum: Denn am 23. August vor 75 Jahren wurde auf der Herreninsel der Entwurf des Grundgesetzes vom Verfassungskonvent fertiggestellt. Und die „Letzte Generation“ sieht ebenjenes von der Regierung fortlaufend gebrochen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Aktivisten: „Die Regierung befeuert die Klimakatastrophe“ – und bricht das Grundgesetz

Aus mitgebrachten Kanistern färbten die Aktivisten das Brunnenwasser schwarz wie Erdöl und versenkten dort einige Ausgaben des Grundgesetzes. Dabei zitierten sie einige Passagen des Buches und riefen zum Beispiel: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen“.

Eine Aktivistin vor Ort begründet die Protestaktion folgendermaßen: „Die Regierung befeuert die Klimakatastrophe und begräbt so die Grundrechte, die vor exakt 75 Jahren hier niedergeschrieben wurden. [...] Unser Grundgesetz wird durch unsere Regierung im Erdöl des fossilen Weiter-so versenkt.“ Die „Letzte Generation“ fordert daher erneut konsequentes Handeln der Bundesregierung. Eine ähnliche Aktion hatten die Aktivisten bereits im März dieses Jahres in Berlin durchgeführt – worauf sie scharf von der Politik kritisiert wurden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Letzte Generation