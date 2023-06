ARD-Doku über Klima-Kleber zeigt: Passantin wird ausfällig - „Solange einsperren, bis dieser Spuk aufhört!“

Sie kleben sich an Straßen fest – für den Klimaschutz. Und ziehen damit ungefilterte Wut einiger Bürger und Bürgerinnen auf sich. Eine ARD-Doku über Klima-Kleber zeigt die tiefen Gräben.

Berlin – Auf den Straßen von Berlin, aber beileibe nicht nur dort, tobt der Kampf. Der Zoff zwischen den Klimaklebern der „Letzten Generation“ und genervten Bürgerinnen und Bürgern eskaliert schnell, und die Welt – in diesem Fall das Kamerateam der ARD – schaut irritiert zu. Die Bilder zeigen deutlich: Klimaaktivisten spalten die Gesellschaft, die Fronten sind verhärtet. Sie dokumentieren teils heftige Übergriffe auf Klima-Kleber in Berlin.

Bürgerkrieg zwischen Klimaklebern und Passanten: ARD-Doku zeigt die harten Fronten

Die ARD-Dokumentation beobachtet unter anderem die „Letzte Generation“ bei ihren Protesten in Berlin im April dieses Jahres. An 30 Punkten in der Hauptstadt sammelten sich die Aktivisten. Sie klebten sich auf Fahrbahnen fest und legten damit an neuralgischen Stellen halb Berlin lahm. Bei den Klebe-Aktionen kommt es immer wieder zu Handgreiflichkeiten, Autofahrer und Passanten verlieren die Fassung, die Wut einiger Bürger und Bürgerinnen entlädt sich teils gewalttätig. Das zeigen zahlreiche Videos im Netz.

In der am Montag (26. Juni) ausgestrahlten Dokumentation der ARD mit dem Titel „Helden oder Kriminelle?“ werfen die Filmemacher Marcel Kolvenbach, Nick Schader und Kolja Schwartz einen Blick auf die Protestler, insbesondere die „Letzte Generation“ und „Extinction Rebellion“, ihre Sympathisanten und Gegner.

„Solange einsperren, bis dieser Spuk aufhört!“: Passantin wütete gegen Klimakleber

Die Dokumentation, die auch in der Mediathek verfügbar ist, zeigt erschreckende Szenen, die Mitte April am belebten Alexanderplatz in Berlin aufgenommen wurden. Ein aufgebrachter Mann brüllt eine Aktivistin an und fordert sie auf, den Weg freizumachen: „Mach den Bus frei“, schreit er, und: „Halt den Mund!“. Anschließend stößt er die junge Frau über die Straße. Doch er ist nicht allein mit seiner Wut. Eine ältere Dame, elegant gekleidet mit einer silberfarbenen Steppjacke und einer Gucci-Brille, wettert: „Einsperren! Solange einsperren, bis dieser Spuk aufhört!“.

ARD-Dokumentation zeigt empörte Reaktionen: „Die erreichen genau das Gegenteil!“

Währenddessen äußert ein adretter Mann mit Seidentuch und Rollkoffer seine Empörung über den Einsatz der Polizei, die versucht, die Klima-Kleber von der Straße zu entfernen.: „Ich find‘s ganz schrecklich, dass der Staat sich so vorführen lässt.“ Er fügt empört hinzu: „Ich war immer für Umweltschutz. Die erreichen jetzt genau das Gegenteil! Die Engländer machen es richtig, die stecken die Leute in den Knast“. Es wird offensichtlich, dass nicht wenige Menschen den Protest der Aktivisten als eine Beleidigung für den Staat empfinden, vielleicht sogar als persönlichen Angriff.

„Demokratie muss das aushalten“: Strafrechtlerin verteidigt Klimaaktivisten

Doch beileibe nicht jeder verurteilt den gewaltfreien, aber radikalen Widerstand. Professorin Katrin Höffler, eine renommierte Expertin für Strafrecht und Kriminologie, spricht sich in der Dokumentation für die Aktivisten aus: „Der politische Protest ist Teil dessen, was unsere Demokratie aushalten muss.“ Sie betont: „Das Strafrecht darf man nicht dahingehend instrumentalisieren, die Botschaft auszusenden, dass sich politischer Protest nicht lohnt“. Mit einer Strafe muss derweil die Klimaaktivistin rechnen, die sich bei der Porsche-Hauptversammlung an ein Auto klebte, wie echo24.de berichtet.

„Muss verhindern, dass eine Klima-RAF entsteht“: CSU-Politiker fordert hartes Durchgreifen

Alexander Dobrindt dagegen fordert weiterhin ein hartes Durchgreifen gegen die „kriminelle Organisation“, wie er die „Letzte Generation“ bezeichnet. Der CSU-Politiker hingegen wiederholt vor der Kamera seine umstrittene Aussage: „Ich bin der Überzeugung, dass man verhindern muss, dass eine Klima-RAF entsteht“ so der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag.

Die Beantwortung der Frage, ob die Anhänger der „Letzten Generation“, von „Extinction Rebellion“ und anderen Klimaaktivisten Helden oder Kriminelle sind, indes lässt der Film offen. Die Dokumentation der ARD wirft einen kritischen Blick auf beide Seiten und lässt Raum für Diskussionen. Diskussionen über ein gesellschaftliches Phänomen, das uns sicherlich auch die nächsten Jahre begleiten wird, soviel steht fest.