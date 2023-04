„Letzte Generation“ will Berlin ab Montag lahmlegen – mit neuer Protestform

Bereits in den vergangenen Tagen gab es erste Protestaktionen in Berlin. Nun will die „Letzte Generation“ die Hauptstadt zum Stillstand bringen.

Berlin – Die Gruppierung „Letzte Generation“ plant ab Montag (24. April) weitere Protestaktionen in Deutschlands Hauptstadt. „Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand“, kündigte die Klima-Bewegung die Proteste im Vorfeld an.

Wann und wie die Protestaktionen stattfinden werden, bleibt noch unbekannt – aus Sorge vor der Polizei, die in der Vergangenheit strikt gegen die Initiative vorgegangen ist. Zuletzt gab es Rekordstrafen für drei Klima-Kleber der „Letzten Generation“.

Die Gruppe „Letzte Generation“ protestiert mit einer Demonstration in Berlin-Friedrichshain für schnelleren Klimaschutz. © Jonathan Penschek/dpa

Klima-Kleber mit Schleich-Demos in Berlin: Mehr als 900 Teilnehmer registriert

Mittlerweile haben sich mehr als 900 Menschen auf der Webseite der Organisation für den Protest angemeldet. Erste Protestmärsche gab es bereits in den vergangenen Tagen. So versuchten sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch (19. April) rund 100 Personen an einer Spreebrücke anzuketten. Rund 400 Teilnehmer demonstrierten am Sonntag (23. April) mit einem Konzert auf der Berliner Stadtautobahn gegen den geplanten Weiterbau.

Bevor es am Montag richtig losgehen soll, haben die Klima-Aktivisten wohl in den Tagen zuvor eine neue Form des Protests getestet, berichtete die taz. Auffallend langsam zogen Demonstrierende durch die Straßen der Hauptstadt, um den nachfolgenden Verkehr zu blockieren. So gab es am Freitag (21. April) eine Schleich-Demo zum Brandenburger Tor.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Protestaktionen der „Letzten Generation“ in den kommenden Tagen entwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf den Verkehr haben. Die Klima-Bewegung fordert die Regierung mit zivilem Ungehorsam auf, radikalere Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. (kas mit Agenturen)