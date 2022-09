Letzte Ausgabe 2022: Mallorca mal anders beim ZDF-Fernsehgarten

Von: Susanne Kröber

Teilen

Andrea Kiewel begrüßt beim großen Saison-Finale vom ZDF-Fernsehgarten unter anderem Guildo Horn, Nicole und Mickie Krause als Gäste – und löst ein Versprechen ein.

Mainz – Ausverkauftes Haus beim letzten ZDF-Fernsehgarten 2022 auf dem Mainzer Lerchenberg. Spätestens wenn Moderatorin Andrea Kiewel sich nach dem großen Saison-Finale der Open-Air-Show von ihrem Publikum verabschiedet, ist klar: Der Sommer ist endgültig vorbei. Urlaubsfeeling dürften beim ZDF-Fernsehgarten am 25. September aber dennoch die Mallorca-Stars verbreiten, die einen 30-minütigen Überraschungsauftritt planen.

ZDF Fernsehgarten: Mallorca-Stars mit Überraschungsauftritt nach Sieg gegen Oktoberfest-Stars

Zwar ist aktuell in München das Oktoberfest 2022 in vollem Gange, beim ZDF-Fernsehgarten haben die Oktoberfest-Stars allerdings beim großen Saison-Finale mit Andrea „Kiwi“ Kiewel das Nachsehen. In der Fernsehgarten-Ausgabe vom 31. Juli 2022 traten unter dem Motto „Mallorca vs. Oktoberfest“ Stars und Sternchen wie Mickie Krause, Tim Toupet, Lorenz Büffel, voXXclub, Mia Julia oder auch DJ Robin und Schürze mit ihrem Ballermann-Hit „Layla“ in zahlreichen Spielchen gegeneinander an.

Andrea „Kiwi“ Kiewel moderiert seit 22 Jahren den ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO/Eibner

Die Mallorca-Stars gingen beim ZDF-Fernsehgarten als Gewinner von der Bühne und dürfen jetzt in der letzten Ausgabe 2022 30 Minuten Sendezeit für sich beanspruchen. Unter dem Motto „Mallorca mal anders“ wollen Mickie Krause, Lorenz Büffel & Co. das Publikum vor Ort auf dem Mainzer Lerchenberg und zu Hause an den Bildschirmen mit einem Auftritt der besonderen Art überraschen. Definitiv nicht dabei sind DJ Robin und Schürze, nachdem sie im Juli ihren umstrittenen Hit „Layla“ im ZDF-Fernsehgarten unzensiert zum Besten gegeben hatten.

ZDF Fernsehgarten: Schlagerparty – Programm und Gäste der letzten Ausgabe am 25. September 2022

Das Motto der letzten Fernsehgarten-Ausgabe für dieses Jahr lautet „Schlagerparty“. Und damit trotz Temperaturen von höchstens 17 Grad auch Partystimmung aufkommt, hat das ZDF echte Stimmungsgaranten auf die Gästeliste gesetzt. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am 25. September 2022 die Gäste Guildo Horn, Ben Zucker, Ex-Feuerherz-Sänger Karsten Walter und seine Freundin Marina Marx, Nicole, Semino Rossi, Norman Langen, Höhner, Maria Voskania, Eric Philippi, Marry, Lorenz Büffel, Mickie Krause und Tim Toupet bei sich im ZDF-Fernsehgarten.

Besonders groß dürfte die Freude bei den Fans von Schlagersängerin Nicole sein. Die ESC-Gewinnerin von 1982 wollte nach ihrer überstandenen Brustkrebs-Erkrankung bereits im Mai 2022 beim ZDF-Fernsehgarten auftreten, doch eine Corona-Infektion machte der „Ein bisschen Frieden“-Sängerin in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung. In der letzten Fernsehgarten-Sendung des Jahres darf Andrea Kiewel Nicole jetzt endlich doch noch auf der Bühne begrüßen.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Andrea Kiewel moderiert drei Herbstausgaben aus Erfurt

Auch wenn die offizielle Fernsehgarten-Saison mit der Ausgabe vom 25. September 2022 beendet ist, dürfen sich die Fans der ZDF-Sendung noch auf einen Nachschlag freuen. Mit dem ZDF-Fernsehgarten on tour präsentiert Andrea Kiewel die Herbstausgabe aus Erfurt an drei Sonntagen im Oktober.

ZDF-Fernsehgarten on Tour aus Erfurt – die Termine

Sonntag, 02. Oktober 2022, 12:00 Uhr

Sonntag, 09. Oktober 2022, 11:50 Uhr

Sonntag, 16. Oktober 2022, 12:00 Uhr

Wiederholungen vom ZDF-Fernsehgarten, den Fernseh- und Medienwissenschaftler Christian Richter als „Ort der Sorglosigkeit“ bezeichnet, zählen auch zum Streaming-Angebot der ZDF-Mediathek, sollte man doch mal eine Sendung verpasst haben. Wann genau die neue Open-Air-Saison 2023 startet, ist noch nicht bekannt, traditionell dürften aber ab Mai 2023 neue Folgen des ZDF-Fernsehgartens mit Moderatorin Andrea Kiewel ausgestrahlt werden.