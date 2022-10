Der Schiffsarzt: Plant RTL eine Fortsetzung nach Staffel 1?

Von: Susanne Kröber

Sechs Folgen lang versuchte Moritz Otto als Dr. Eric Leonhard in „Der Schiffsarzt“, seine Frau Sarah zu finden. Folgt nach dem Cliffhanger in der letzten Folge eine 2. Staffel?

Teneriffa – Die 1. Staffel der neuen RTL-Serie „Der Schiffsarzt“ wurde mit Spannung erwartet. Würde Moritz Otto als smarter Schiffsarzt Dr. Eric Leonhard etwa „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen Konkurrenz machen? In zunächst sechs Folgen machte sich Dr. Eric Leonhard in der von RTL als Medical-Drama bezeichneten Serie auf die Suche nach seiner Frau Sarah und ihrem gemeinsamen Sohn, Sarah verschwand spurlos, als sie hochschwanger war.

Der Schiffsarzt: Staffel 1 endet mit einem Cliffhanger – Steilvorlage für eine Fortsetzung

Die Spur führt Dr. Eric Leonhard zunächst auf das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ und schließlich nach Teneriffa, dort soll Sarah von Bord gegangen sein. Ein Video, das dem Schiffsarzt zugespielt wird, scheint seine Hoffnungen zunächst im Keim zu ersticken. Zu sehen ist Sarah, gespielt von „Marie fängt Feuer“-Schauspielerin Sylta Fee Wegmann, die Leonhard ein schockierendes Geständnis macht. Sarah erklärt, sie habe sich in einen anderen Mann verliebt, und das Kind sei nicht von Eric.

Auf Teneriffa will Emma Seifert (Eva Löser) Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) bei der Suche nach seiner Frau unterstützen. © RTL/UFA FICTION/Wolfgang Ennenbach

Krankenschwester Emma Seifert („Alles was zählt“-Darstellerin Eva Löser) will Schiffsarzt Dr. Eric Leonhard bei der Suche nach seiner Frau unterstützen, denn er will trotz des Videos auf Teneriffa die Wahrheit über Sarahs Verschwinden herausfinden. Am Ende der 6. Folge von „Der Schiffsarzt“ sorgt Kapitänin Henriette Mosbach (Anna Puck) für eine überraschende Wendung – sie vermutet, dass Leonhard „nach Strich und Faden belogen“ und mit Absicht auf eine falsche Fährte gelockt wurde. Moosbach entschlüsselt eine Botschaft von Sarah. Die soll an Bord Barkeeper Joshua (Frédéric Brossier) gezielt über vier Cocktails ausgefragt haben – Harvest Moon, El Diablo, London Calling und Paddington. Die Anfangsbuchstaben ergeben das Wort HELP (dt.: Hilfe).

Gibt es eine 2. Staffel von „Der Schiffsarzt“? RTL hält sich bedeckt

„Das ist die wahre Botschaft Ihrer Frau. Ich befürchte, Ihre Suche hat gerade erst begonnen.“ Mit diesen Worten von Kapitänin Henriette Mosbach endet die 1. Staffel von „Der Schiffsarzt“ – wenn das mal keine Steilvorlage für eine Fortsetzung ist. Auf Nachfrage von kreiszeitung.de erklärt RTL allerdings lediglich:

Ob es eine Fortsetzung geben wird, steht noch nicht fest.

Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen fast ausschließlich positiv aus, die Fans fordern vehement eine 2. Staffel von „Der Schiffsarzt“. „Hoffe, es kommt noch eine zweite Staffel der Serie, denn das Ende der ersten Staffel ist wirklich ein extremer Cliffhanger und so darf und kann es nicht enden“, betont ein Instagram-Nutzer. „Was für ein Cliffhanger, nicht euer Ernst. Hoffe, die Serie geht weiter“, so eine weitere Userin. „Ich hoffe, dass eine weitere Staffel kommt. Bin gespannt, wie es weitergeht“ – solche und ähnliche Kommentare häufen sich unter den Beiträgen zur Medical-Drama-Serie.

Einschaltquoten von „Der Schiffsarzt“ stark genug für eine Fortsetzung?

Am 20. September strahlte RTL die ersten drei Folgen von „Der Schiffsarzt“ aus. Laut dpa schalteten zum Auftakt 2,28 Millionen Zuschauer ein, als „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova in der Serie ihr Schauspiel-Debüt gab, das ergibt einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Eine Woche später liefen die letzten drei Folgen von „Der Schiffsarzt“ bei RTL und konnten das Niveau halten, 2,30 Millionen Zuschauer wollten wissen, ob es Moritz Otto als Dr. Eric Leonhard gelingt, seine verschwundene Frau Sarah zu finden.

Bereits vor der Ausstrahlung von „Der Schiffsarzt“ erklärte Produzentin und Headautorin Brigitte Müller im Interview mit RTL „Dr. Eric Leonhard wird in ‚Der Schiffsarzt‘ einen langen Atem haben müssen, um das Rätsel seiner verschwundenen Frau zu lösen.“ Klingt nicht so, als wäre nach sechs Folgen Schluss. Wir halten Sie auf dem Laufenden, ob RTL weitere Folgen von „Der Schiffsarzt“ drehen wird.