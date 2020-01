Sie wurde fast fünf Tage vermisst: Lenina (6) gefunden - Polizei veröffentlicht erste Details 

Fast fünf Tage fehlte von der sechsjährigen Lenina aus Lünen jede Spur. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Fast fünf Tage fehlte jede Spur von Lenina aus Lünen bei Dortmund.

Die Polizei Dortmund suchte fieberhaft nach der Sechsjährigen.

Nun gibt es Entwarnung.

Update vom 21. Januar 2020: Aufatmen im Fall der vermissten Lenina aus Lünen. Wie die Polizei Dortmund am Morgen erklärt, wurde die Sechsjährige mittlerweile von einem Angehörigen der Polizei Lünen übergeben. Das Mädchen sei dabei unverletzt gewesen, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Das Sorgerecht liege demnach nun beim Jugendamt. Wo sich das Mädchen in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, ist nicht bekannt.

Sie wird bereits seit Donnerstag vermisst: Wo ist Lenina (6)? Polizei dementiert Gerücht

Ursprungsmeldung vom 20. Januar 2020: Lünen - Ist der kleinen Lenina aus Lünen etwas zugestoßen? Diese Frage stellen sich Angehörige der Sechsjährigen und die Polizei Dortmund bereits seit Donnerstag, den 16. Januar. An diesem Nachmittag wurde die kleine Lenina an der Görlitzer Straße in Lünen zum letzten Mal gesehen.

Lünen/Dortmund: Sechsjährige Lenina vermisst - Foto veröffentlicht

Warum genau die Sechsjährige an diesem Tag verschwand, ist noch unklar. Wie die Polizei erklärt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in Begleitung ihres Vaters im Bereich der Stadt Lünen befindet. Die genauen Familienumstände sind nicht bekannt.

Mit zwei nun durch die Polizei Dortmund veröffentlichten Bildern soll die Sechsjährige mithilfe der Öffentlichkeit gefunden werden. Obwohl von Lenina auch fünf Tage nach ihrem Verschwinden noch immer jede Spur fehlt, dementiert die Polizei Dortmund währenddessen ein unfassbares Gerücht. Über Facebook verbreitete sich schnell das Gerücht, dass das Mädchen längst gefunden sei.

Lenina vermisst: Polizei dementiert Gerücht - Hinweise erbeten

"Nein, das stimmt nicht, die Fahndung ist noch immer aktuell", erklärt ein Sprecher der Polizei am Samstag auf Anfrage des Lüner Anzeigers.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

Video: Nürnbergerin seit sechs Jahren vermisst: Emotionaler Appell ihrer Familie

Lenina als Lünen vermisst: Diese Personen werden ebenfalls gesucht:

