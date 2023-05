Grundschüler finden Frauenleiche auf dem Schulhof

Von: Mick Oberbusch

Auf einem Schulhof in Recklinghausen haben Kinder am Montag (22. Mai) eine Frauenleiche entdeckt. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Recklinghausen – Grausiger Fund an einer Grundschule: Wie die Polizei Recklinghausen gegenüber wa.de bestätigt, haben „ein oder mehrere“ Grundschülerinnen und -schüler am Montagmorgen (22. Mai) eine Frauenleiche auf dem Schulhof der Marien-Grundschule in Recklinghausen (NRW) entdeckt. „Gegen 7 Uhr haben wir Kenntnis erhalten, dass eine junge Frau aufgefunden wurde. Der Notarzt hat daraufhin den Tod der Frau bestätigt. Wir wissen nicht, wie sie zu Tode gekommen ist, eine Mordkommission ist eingesetzt und hat die Ermittlungen aufgenommen“, so eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen.

Frauenleiche auf Schulhof entdeckt – Hintergründe noch unklar

Zu den Hintergründen oder der Identität der aufgefundenen Toten ist bislang noch nichts bekannt. Weitere Informationen in Kürze. (mo)