Hamburg: Leiche treibt in Alster – herrenloser Hund bellt noch nach Frauchen

Horror-Fund in der Alster! Taucher der Hamburger Feuerwehr haben am frühen Donnerstagmorgen, 15. Oktober 2020, eine Leiche aus der Alster gezogen.

Passanten entdecken einen herrenlosen Hund an der Alster*.

entdecken einen herrenlosen an der Alster*. Sie alarmieren die Hamburger Feuerwehr*.

Taucher finden eine Leiche. Hamburger Polizei* ermittelt.

Hamburg –Grusel-Fund in Alsterdorf. Es ist zirka 6:20 Uhr als Passanten am Donnerstagmorgen, 15. Oktober 2020, an der Rathenaustraße eine merkwürdige Entdeckung machen. Am Alsterufer finden sie einen kläffenden Hund neben einem herrenlosen Rollator vor. Daneben liegt eine Handtasche.

Die Spaziergänger haben den richtigen Riecher, vermuten eine Person in Not und alarmieren umgehend die Feuerwehr, die wenig später mit einem Großaufgebot an Rettungskräften zum Fundort Rathenaustraße ausrückt.

Leichenfund in Alsterdorf: Leblose Person schwimmt in Alster, Hund wartet am Ufer

Auch die Hamburger Polizei ist vor Ort, um die Beweisstücke zu sichern und genau unter die Lupe zu nehmen. In der Handtasche finden sie Hinweise auf eine nahe gelegene Wohnung, die bei Überprüfung jedoch leer steht. Wie 24hamburg.de von der Feuerwehr erfuhr, steigen Taucher in die Alster, um den Fluss nach der Hunde- und Rollatorbesitzerin zu durchsuchen.

Nach 600 bis 800 Metern dann die traurige Gewissheit: Eine leblose Frau, zirka 80 Jahre alt, treibt auf Höhe Hindenburgstraße in der Alster. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei Hamburg ermittelt im Fall des Leichenfundes in der Alster. Mehr Infos in Kürze.

