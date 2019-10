Schwerer Unfall bei Langenthal: Zwei Tote - ein Verletzter irrte durch den Ort

Schwerer Unfall bei Trendelburg-Langenthal in der Nacht zu Mittwoch: zwei junge Männer sterben, ein dritter wird verletzt.

Ein Unfall bei Trendelburg-Langenthal im Landkreis Kassel in der Nacht zu Mittwoch gibt der Polizei noch Rätsel auf: Zwei junge Männer sterben - ein dritter Insasse irrte verletzt durch den Ort.

Wann der schwere Unfall genau geschah, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Gemeldet wurde er in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.45 Uhr von einer Verkehrsteilnehmerin auf der Kreisstraße 71 bei Langenthal, die den Unfallwagen im Graben entdeckt hatte.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den 23-jährigen Fahrer des Audi A4 aus Beverungen (NRW) tödlich verletzt und angeschnallt auf dem Fahrersitz vor. Der 25-jährige Beifahrer aus Höxter (NRW) war aus dem Wagen geschleudert worden und lag schwer verletzt neben der Straße. Er wurde umgehend ins Krankenhaus nach Höxter gebracht, wo er allerdings seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein 26-jähriger Mitfahrer irrte verletzt und unter schock durch Langenthal

Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde noch eine dritte Person ermittelt, die im Unfallwagen saß. Der 26-Jährige aus dem niedersächsischen Lauenförde irrte aufgrund eines Schocks durch Langenthal, ehe der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus nach Hofgeismar bringen konnte. Zu seinem Gesundheitszustand gibt es derzeit keine Angaben.

So rekonstruiert die Polizei den Unfall

Da der Unfall ohne weitere beteiligte Fahrzeuge geschah und es keine Zeugen gab, kann die Unfalluhrzeit nicht genau bestimmt werden. Bisher haben die Beamten den Unfall so rekonstruiert: Der 23-jährige Audifahrer und seine beiden Insassen waren auf der Kreisstraße 71 aus Richtung Beverungen-Haarbrück in Richtung Trendelburg-Langenthal unterwegs. Am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve kam dann der Audi von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte gegen einen Baum.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeimsar ermittel weiter zur Unfallursache, auch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde eingeschaltet. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.