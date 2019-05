Schwerer Unfall: Mann muss sofort in den Schockraum

Schwerer Unfall in Langen: Ein Mann muss sofort in den Schockraum.

Unfall mit bösem Ende: Ein Mann verletzt sich schwer und muss sofort in den Schockraum.

Langen - Ein Motorrad-Fahrer ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße (L3262) in Langen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 44-jährige VW-Lenkerin gegen 17.45 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Dreieich und wollte nach links auf die B486 abbiegen.

Dabei achtete sie offensichtlich nicht auf das entgegenkommende Kraftrad. Der 50-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte mit seiner Honda-Maschine.

Unfall in Langen: Mann klagt über Schmerzen

Der Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen war ansprechbar und klagte über Schmerzen an der Hand. Er kam sofort in den Schockraum eines Krankenhauses. Die Polo-Fahrerin blieb unversehrt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (chw)

