Landtagswahl in Hessen: Welche Themen den Menschen besonders unter den Nägeln brennen

Von: Eike Zenner

Teilen

Rund fünf Wochen vor der Landtagswahl ist die CDU laut einer aktuellen Wahlumfrage die stärkste politische Kraft in Hessen. Das Thema Energie und Klima ist den Menschen besonders wichtig.

Wiesbaden - Für die Hessinnen und Hessen ist die Sicherung der Energieversorgung und der Umgang mit dem Klimawandel das wichtigste Problem. Knapp ein Viertel (24 Prozent) nannte in einer Umfrage von Radio FFH und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dieses Thema. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen „Bildung und Schule“ (20 Prozent), „Asylpolitik und Integration“ (19 Prozent) sowie die Verkehrspolitik (18 Prozent). Danach kommt das Thema „Kosten, Preise und Löhne“ (13 Prozent). Bei der Fragestellung waren Mehrfachnennungen möglich.

Landtagswahl in Hessen: Diese Themen sind den Wählern besonders wichtig

Bei der Sonntagsfrage zur Landtagswahl ist die CDU weiter die stärkste politische Kraft in Hessen. Wäre die Abstimmung schon am kommenden Sonntag, dann kämen die Christdemokraten laut Umfrage auf 31 Prozent. Die SPD erreicht 20 Prozent, die Grünen 18 Prozent. Die AfD erzielt 15 Prozent, die FDP 6 Prozent. Die Linke verpasst laut Umfragewert mit 3 Prozent den Einzug in den Landtag.

Damit könnten CDU und Grüne ihre Koalition in Hessen rein rechnerisch in einer dritten Legislaturperiode fortsetzen. Auch eine gemeinsame Regierung von CDU und SPD wäre möglich. Allerdings hat sich den Angaben zufolge die Hälfte der Befragten bisher noch nicht endgültig festgelegt, welcher Partei sie ihre Stimme bei der Wahl geben wird.

Interessant: Beide aktuellen Koalitionsoptionen werden eher schlecht bewertet. Eine Regierung aus CDU und Grünen fänden 34 Prozent der Befragten gut, aber 41 Prozent schlecht. Ein Regierungsbündnis aus CDU und SPD fänden 32 Prozent gut, aber 42 Prozent schlecht. Der Rest entfällt auf die Angaben „Egal“ oder „Weiß nicht“.

Die Sicherung der Energieversorgung und der Umgang mit dem Klimawandel sind für die Menschen in Hessen besonders wichtige Themen. © Stefan Sauer/dpa

Bei den Beliebtheitswerten der Politiker liegt der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vor seinen Herausforderern Tarek Al-Wazir (Grüne) und Nancy Faeser (SPD). Auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 liegt Rhein bei 1,1. Al-Wazir kommt auf einen Wert von 0,9. Faeser wird mit -0,2 sogar negativ bewertet. Gefragt wurde nach Sympathie und Leistung.

Bei der Frage, wer Ministerpräsident werden soll, würden im direkten Vergleich zwischen Faeser und Rhein 50 Prozent den Amtsinhaber bevorzugen, gerade einmal 28 Prozent sähen Faeser lieber als Ministerpräsidentin. Auch das Duell mit Al-Wazir kann Rhein für sich entscheiden, wenn auch etwas knapper. Hier wollen 44 Prozent Rhein weiter im Amt sehen, 31 Prozent würden Al-Wazir bevorzugen.

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat vom 21. August bis 23. August 2023 im Land Hessen 1005 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt. (mit dpa-Material)